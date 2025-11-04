به گزارش خبرنگار ایلنا، هم‌زمان با سراسر کشور، مردم ولایتمدار و دانش‌آموزان لرستانی با حضور پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را طنین‌انداز کردند.

امروز ۱۳ آبان مردم غیور و انقلابی و همیشه در صحنه لرستان بار دیگر برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین با مشت‌های گره کرده به صحنه آمدند تا بگویند از استکبار بیزارند و مانند همیشه پشت نظام و انقلاب اسلامی و مردم مظلوم غزه و فلسطین ایستاده‌اند.

راهپیمایان لرستانی با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، و جانم فدای رهبر اقدامات خصمانه توطئه‌گران و آشوبگران را محکوم می‌کنند.

راهپیمایی ۱۳ آبان در تمام شهرها، بخش‌ها و مناطق روستایی لرستان با حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.

