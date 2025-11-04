راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم در لرستان آغاز شد
مراسم یومالله 13 آبان روز ملی استکبارستیزی در لرستان با حضور دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همزمان با سراسر کشور، مردم ولایتمدار و دانشآموزان لرستانی با حضور پرشور در راهپیمایی روز ۱۳ آبان، سالروز ملی مبارزه با استکبار جهانی، شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را طنینانداز کردند.
امروز ۱۳ آبان مردم غیور و انقلابی و همیشه در صحنه لرستان بار دیگر برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و دفاع از مردم مظلوم غزه و فلسطین با مشتهای گره کرده به صحنه آمدند تا بگویند از استکبار بیزارند و مانند همیشه پشت نظام و انقلاب اسلامی و مردم مظلوم غزه و فلسطین ایستادهاند.
راهپیمایان لرستانی با سردادن شعارهای الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسراییل، و جانم فدای رهبر اقدامات خصمانه توطئهگران و آشوبگران را محکوم میکنند.
راهپیمایی ۱۳ آبان در تمام شهرها، بخشها و مناطق روستایی لرستان با حضور پرشور دانشآموزان، دانشجویان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.