به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان در بازدید از واحد تولید پوشاک کوثر خرم آباد که با حضور جمعی از مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور انجام شد، اظهار کرد: بنگاه‌های و واحدهای اقتصادی کوچکی با کمتر از ۲۰ نفر نیروی کار در زمینه تولید پوشاک در سطح استان فعالیت می‌کنند که همواره با چالش‌هایی همچون کمبود آموزش، نبود استانداردسازی و ضعف در اتصال به بازار مواجه‌اند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: وزارت کار بر هیم اساس طرح «طاها» با هدف ایجاد ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و بزرگ طراحی کرده تا زمینه دسترسی فعالان این حوزه به بازارهای بزرگ و منابع مالی را فراهم شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به ایجاد زنجیره ارزش در بخش پوشاک از خلق ایده تا آموزش و برندسازی و فروش، گفت: همکاری و هم‌افزایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید، موجب تضمین بازار فروش و تأمین مواد اولیه از طریق ابزارهایی مانند «برات الکترونیکی» می‌شود که منجر به تثبیت اشتغال و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.

توصیفیان به فعالیت پوشاک کوثر خرم آباد اشاره کرد و بیان کرد: در سطح استان کارگاه‌های زیادی در زمینه تولید پوشاک فعالیت می‌کنند که امیدوارم با تکمیل پرسشنامه مربوط به زنجیره ارزش که در سایت وزارت کار بارگذاری شده بتوانیم با همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه از آن‌ها حمایت کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: اجرای طرح ملی طاها نه تنها موجب ارتقای تولید داخلی، بلکه بسترساز توسعه اقتصادی و اجتماعی در لرستان خواهد بود.

