خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار خرم آباد:

سنگر امروز دانش‌آموزان عرصه‌های علمی، ورزشی و میدان جهاد و تلاش است

سنگر امروز دانش‌آموزان عرصه‌های علمی، ورزشی و میدان جهاد و تلاش است
کد خبر : 1708723
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار خرم آباد گفت: سنگر امروز دانش‌آموزان تنها میدان رزم نیست، بلکه عرصه‌های علمی، تحقیقاتی، ورزشی و فرهنگی نیز میدان جهاد و تلاش است.

به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه در آیین بدرقه دانش‌آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور، بسیج دانش‌آموزی فرصتی طلایی برای تمرین مسئولیت‌پذیری و تعهد دانست و اظهار کرد: دانش‌آموزان امروز، فرماندهان فردای علم و ایمان هستند. 

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان آینده‌سازان کشور هستند، افزود: کشتی این مرز و بوم در دریای پرتلاطم جهان، با علم، تقوا و ایمان شما هدایت می‌شود. 

فرماندار خرم آباد بسیج دانش‌آموزی را فرصتی طلایی برای تمرین مسئولیت‌پذیری و تعهد دانست و گفت: اجازه ندهید دشمن با توطئه‌هایش شما را از مسیر حق دور کند؛ بسیج را باور کنید، چراکه بسیج، عشق، ایثار و امید به آینده است. 

درمنان تأکید کرد: بسیج تنها یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و حرکتی خودجوش و آگاهانه است؛ جایی که «من» به «ما» تبدیل می‌شود. شما دانش‌آموزان الگوهایی چون شهید حسین فهمیده را پیش چشم دارید که برای دفاع از وطن جان خود را فدا کرد. 

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: در کنار درس و تحصیل، به فکر ساختن جامعه‌ای بهتر و آینده‌ای درخشان برای کشور باشید. 

درمنان خاطرنشان کرد: بسیجیان میدان‌داران جبهه‌های علم، اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سازندگی هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ