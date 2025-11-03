فرماندار خرم آباد:
سنگر امروز دانشآموزان عرصههای علمی، ورزشی و میدان جهاد و تلاش است
فرماندار خرم آباد گفت: سنگر امروز دانشآموزان تنها میدان رزم نیست، بلکه عرصههای علمی، تحقیقاتی، ورزشی و فرهنگی نیز میدان جهاد و تلاش است.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان روز دوشنبه دوازدهم آبان ماه در آیین بدرقه دانشآموزان اعزامی به اردوی راهیان نور، بسیج دانشآموزی فرصتی طلایی برای تمرین مسئولیتپذیری و تعهد دانست و اظهار کرد: دانشآموزان امروز، فرماندهان فردای علم و ایمان هستند.
وی با بیان اینکه دانشآموزان آیندهسازان کشور هستند، افزود: کشتی این مرز و بوم در دریای پرتلاطم جهان، با علم، تقوا و ایمان شما هدایت میشود.
فرماندار خرم آباد بسیج دانشآموزی را فرصتی طلایی برای تمرین مسئولیتپذیری و تعهد دانست و گفت: اجازه ندهید دشمن با توطئههایش شما را از مسیر حق دور کند؛ بسیج را باور کنید، چراکه بسیج، عشق، ایثار و امید به آینده است.
درمنان تأکید کرد: بسیج تنها یک تشکیلات نیست، بلکه فرهنگ و حرکتی خودجوش و آگاهانه است؛ جایی که «من» به «ما» تبدیل میشود. شما دانشآموزان الگوهایی چون شهید حسین فهمیده را پیش چشم دارید که برای دفاع از وطن جان خود را فدا کرد.
وی خطاب به دانشآموزان گفت: در کنار درس و تحصیل، به فکر ساختن جامعهای بهتر و آیندهای درخشان برای کشور باشید.
درمنان خاطرنشان کرد: بسیجیان میدانداران جبهههای علم، اخلاق، فرهنگ، اقتصاد و سازندگی هستند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.