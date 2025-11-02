به گزارش خبرنگار ایلنا، رامین رضایی امروز یکشنه در کارگروه توسعه مهارت استان لرستان اظهار کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با همکاری بخش‌های مختلف تولید و اشتغال، برنامه‌های خود را بر پایه هم‌افزایی دستگاه‌ها و ایجاد فرصت‌های کسب‌وکار تنظیم کرده است.

وی به طرح ملی «کارآفرین» اشاره کرد و افزود: «در این طرح، ابتدا نیاز بازار شناسایی، سپس آموزش‌های مهارتی ارائه و در ادامه محصولات تولید شده وارد بازار فروش می‌شوند. این طرح پایلوت خود را در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان آغاز کرده و به زودی در سایر استان‌ها از جمله لرستان توسعه خواهد یافت.»

سرپرست دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: رویدادهایی با عنوان «توربو فروش» برگزار می‌شود تا آموزش‌دهندگان با مهارت‌های فروش و اتصال به پلتفرم‌های دیجیتال آشنا شوند. همکاری با پلتفرم‌های داخلی مانند دیجی‌کالا و باسلام، موجب شده محصولات کارآموزان پس از کنترل کیفیت، به فروش برسد.

رضایی تأکید کرد: با توجه به اینکه ۷۰ درصد اشتغال کشور در حوزه خوداشتغالی و مشاغل خرد است، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید علاوه بر مهارت‌آموزی، زمینه توانمندسازی، تشکیل تعاونی‌ها و حمایت از تولیدات بومی را نیز فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اشتغال پایدار تنها با همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها ممکن است و سازمان آماده است در کنار بخش‌های مختلف اقتصادی، در جهت توسعه مهارت و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر گام بردارد.

