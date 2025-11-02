به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی امروز یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان که با حضور مدیرکل دفتر راهبری اجرای آموزش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد، بر نقش کلیدی آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی و اشتغال استان تأکید کرد و گفت: یکی از اولویت‌های اساسی ما، تدوین سند توسعه مهارت استان است. لرستان در حال حاضر فاقد چنین سندی است و لازم است با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای جامع تدوین شود تا مسیر مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی در استان به‌صورت منسجم دنبال گردد.

وی با اشاره به لزوم پیوند آموزش با بازار کار، افزود: تا زمانی که نیازسنجی دقیق از بازار کار انجام نشود، آموزش‌ها اثربخش نخواهند بود. ابتدا باید مشخص شود چه مهارتی برای چه شغلی موردنیاز است و سپس آموزش‌ها بر همان اساس برنامه‌ریزی شوند تا به ایجاد اشتغال پایدار منجر گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه با بیان نمونه‌ای از چالش‌های موجود در حوزه تولید گفت: کارخانه آب معدنی بیشه با وجود تجهیزات پیشرفته، به دلیل نداشتن شبکه بازاریابی و فروش دچار مشکل شد. این نشان می‌دهد که واحدهای کوچک بدون ارتباط با شبکه‌های بزرگ‌تر تولید و فروش، پایداری لازم را ندارند. در کشورهای توسعه‌یافته همچون ژاپن، شرکت‌های بزرگ، قطعات خود را به‌صورت شبکه‌ای میان تولیدکنندگان کوچک توزیع می‌کنند، الگویی که باید در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

امیدی با اشاره به ظرفیت‌های فراوان طبیعی و انسانی استان خاطرنشان کرد: استان لرستان از نظر منابع آبی، اراضی حاصلخیز، جنگل‌ها و مراتع از غنای بالایی برخوردار است. با این حال، تنها ۲۵ درصد از ۷۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان آبی است، در حالی‌که میانگین کشور حدود ۵۰ درصد است. این مسئله نشان می‌دهد که نیاز به اجرای طرح‌های انتقال آب و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در استان جدی است.

وی ادامه داد: اگرچه در سال‌های اخیر زیرساخت‌های لرستان در بخش‌های حمل‌ونقل، آب‌رسانی و فاضلاب پیشرفت قابل‌توجهی داشته است، اما شاخص‌های اقتصادی استان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. نرخ بیکاری استان همواره در رتبه‌های نخست کشور قرار دارد و در شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نیز جزو استان‌های انتهایی هستیم.

امیدی با انتقاد از سیاست‌های گذشته در حوزه آموزش عالی افزود: در دهه‌های گذشته برای حل معضل اشتغال، دروازه دانشگاه‌ها بیش از حد گشوده شد. نتیجه آن، افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بی‌مهارت بود. باید فرهنگ جامعه را از مدرک‌گرایی به سمت مهارت‌محوری سوق دهیم تا جوانان بتوانند با مهارت‌های کاربردی وارد بازار کار شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در پایان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری دولت در آموزش‌های مهارتی گفت: افزایش هزینه‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای در شرایطی که مخاطبان اصلی آن اقشار کم‌درآمد و بیکار هستند، صحیح نیست. سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش مهارت، در واقع کاهش هزینه‌های اجتماعی در آینده است. بنابراین باید حمایت‌های مالی از این بخش افزایش یابد تا بتوانیم با توسعه مهارت، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم.

انتهای پیام/