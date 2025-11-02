مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خرم‌آباد، این مراسم از میدان شهدا آغاز و با گذر از پل شهدا و سه‌راه اسدآبادی در مصلای الغدیر خاتمه می‌یابد و سخنران پایانی نیز آیت‌الله احمد مبلغی نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.

وی افزود: در بروجرد مسیر راهپیمایی از میدان شهدا به سمت میدان تختی، در الیگودرز از میدان امام (ره) به سمت میدان امام حسین (ع)، در ازنا از میدان راه‌آهن به سمت میدان ولی‌عصر (عج)، و در دورود از میدان امام حسین (ع) به سمت مصلای نماز جمعه تعیین شده است.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان ادامه داد: در پلدختر مسیر راهپیمایی از میدان شهید بهشتی آغاز می‌شود و راهپیمایان از پل شهدای دولت و خیابان امام (ره) عبور خواهند کرد، در کوهدشت نیز راهپیمایی از مسجد صاحب‌الزمان (عج) به سمت میدان شهدا و میدان امام (ره) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غلامی تصریح کرد: در شهرستان سلسله مسیر از میدان امام (ره) آغاز و از خیابان امام (ره) عبور کرده و به میدان عاشورا ختم می‌شود، در دلفان نیز راهپیمایی از میدان بعثت شروع و پس از گذر از خیابان امام (ره) به میدان امام (ره) می‌رسد.

به گفته وی، در چگنی مسیر از مصلای نماز جمعه آغاز و از بلوار حضرت امام (ره) عبور خواهد کرد و در رومشکان نیز راهپیمایی از مزار شهید گمنام آغاز شده و از خیابان امام (ره)، میدان امام (ره) و خیابان شهید رجایی عبور می‌کند.

وی افزود: در معمولان مسیر از سه‌راه فرمانداری آغاز و از خیابان امام (ره) عبور کرده و به مصلای نماز جمعه ختم می‌شود و در زاغه نیز راهپیمایی از خیابان امام (ره) به سمت اداره آموزش و پرورش خواهد بود.

حجت الاسلام غلامی ادامه داد: در بیرانشهر نیز راهپیمایی از مصلای نماز جمعه شروع و راهپیمایان از بلوار شهید آیت‌الله بهشتی عبور کرده و به دبیرستان شبانه‌روزی حضرت امام (ره) می‌رسند و در سپیددشت نیز مسیر از خیابان امام (ره) به سمت مصلای نماز جمعه در حرکت خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در کوهنانی مسیر از مزار شهید گمنام به سمت مصلای نماز جمعه، در درب گنبد از میدان بسیج به سمت حرم امامزاده محمد، و در گراب از میدان معلم به سمت دبیرستان دخترانه ام‌البنین تعیین شده است.

انتهای پیام/