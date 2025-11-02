مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:
مهارت آموزی و طرح اتصال سبب دسترسی به بازار، امنیت شغلی و افزایش تولید و بهره وری می شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: مهارت آموزی و طرح اتصال سبب دسترسی به بازار، امنیت شغلی و افزایش تولید و بهره وری می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه یازدهم آبان ماه در جلسه کارگروه توسعه مهارت استان با بیان اینکه استراتژی مهارت محور ضرورت و نیاز بازار کار لرستان است، اظهار داشت: مهارت آموزی حلقه اصلی اتصال آموزشهای نظری ونیاز واقعی بازار کار است و میتواند موتور محرک توسعه اشتغال پایدار وکارآفرینی در جامعه باشد.
وی با تاکید بر اینکه امروز لرستان بیش ازهر زمان دیگری به استراتژی مهارت محور نیاز دارد، تصریح کرد: بنابراین ضروری است نقش برنامه محوری با نگاهی آینده نگر و مبتنی برنیازهای واقعی بازار، نقشه راهی روشن برای افزایش مهارت آموزان، ارتقاء کیفیت آموزشها و آموزش مبتنی بر نیازشغلی و بازار کار و پیوند با بخش تولید و نیاز کشور صورت پذیرد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: کسب و کارهای خرد و کوچک در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار میشود.
توصیفیان ادامه داد: یکی از مسائل و مشکلات در بنگاههای خرد، کوچک و متوسط در اتصال به بازار، آموزش و استانداردسازی و دسترسی به منابع مالی بود، اما ایده اولیه طرح اتصال بنگاههای کوچک و بزرگ، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و امسال، تصویب و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه همکاری و همراهی بنگاههای کوچک و بزرگ میتواند بهرهوری اقتصادی را افزایش داده و هزینههای تولید را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: بنگاههای کوچک در تولید توانمند هستند اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاههای بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال و تقویت و توسعه بنگاههای کوچک است.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: بنگاههای کوچک عمدتاً در مناطق کمبرخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره میشوند، در حالی که بازارهای بزرگ و شبکههای اصلی توزیع در کلانشهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید میتواند فرصتهای تازهای برای فروش، ارتقاء کیفیت و افزایش رقابتپذیری ایجاد کند.
توصیفیان با اشاره به اینکه طرح «طاها» به ما این امکان را میدهد تا با حذف واسطهها، رونق اشتغال را در جامعه شاهد باشیم، تصریح کرد: بنابراین در این زمینه افزایش مهارتهای فنی و حرفهای و توجه به نیاز بازار کار با رویکرد روشهای نوین ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه اصلیترین پیشنیازهای تحقق تولید و اشتغال، تربیت نیروی انسانی ماهر است، اظهار داشت: مهارتآموزی یکی از اصلیترین راههای اشتغال برای جویندگان کار است. و علاوه بر آن نیز کارگران هم با توجه به رقابت فزاینده در بازار کار و نیاز روزافزون به تخصصهای خاص، کسب مهارتهای نوین از طریق آموزشهای فنی و حرفهای و دورههای تخصصی و همچنین اتصال بنگاههای خرد و کوچک به بنگاههای متوسط و بزرگ، میتواند به دسترسی به بازار، بقا در کار و امنیت شغلی و افزایش تولید و بهره وری کمک کند.