آینده کشور به نوع نگرش ، حرکت و پرورش نوجوانان بستگی دارد/ پرهیز از نگاه ویترینی به آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز یکشنبه یازدهم آبان ماه در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل‌های دانش آموزی به مناسبت ۱۳ آبان اظهارداشت: همه آن‌هایی که امکانات و مسولیتی دارند باید توجه ویژه و منحصر به فردی به جامعه دانش آموزان و نوجوانان داشته باشند.

وی ادامه داد: ظرفیت ویژه‌ای در بین نسل دانش آموز ما وجود دارد و به معنی واقعی کلمه آینده ساز این سرزمین هستند و اصلی‌ترین داشته ما دانش آموزان و نوجوانان و دانشجویان هستند.

استاندار لرستان تصریح کرد: هر کشوری که به سمت پیری برود و نتواند فرزندان و کودکانش را برای اداره کشور آماده کند، محکوم به زوال می‌باشد.

شاهرخی افزود: نوجوانان در حقیقت تکیه گاه مهم توسعه کشور در همه ابعاد و در آینده هستند، موفقیت و اعتلای کشور در این شرایط پرالتهاب جهانی در گرو نقش آفرینی نوجوانان و دانش آموزان است.

وی ادامه داد: تجهیز به علم، معرفت و اخلاق و شناخت باید در دستور کار نوجوانان و دانش آموزان باشد و البته باید قدر این دوران را بدانید و از تجربه دیگران نیز استفاده کنید.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه شخصیت واقعی ما در دوران نوجوانی و جوانی و حضور در این تشکل‌ها شکل می‌گیرد، گفت: این تشکل‌ها باعث می‌شود توان خود را در ورود به مسایل مختلف تقویت کنید و در نهایت به رشد شتابان اهداف والای ما در جامعه کمک می‌کند.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانش آموز گفت: قدر خودتان، کشورتان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تاریخ و تمدن بی‌نظیر ایران را بدانید، خیلی از کشورهایی که امروز در دنیا ادعا دارند جعلی هستند حتی بنیان و تمدن ندارند، عمر کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی در مقایسه با ایران بسیار کم است.

وی ادامه داد: امروز شاهد افتخارآفرینی بی‌نظیر و بی‌بدیل دانش آموزان‌مان در بخش‌های مختلف هستیم زیرا جوانان ما حرفهای زیادی برای گفتن دارند، در حالیکه استکبار طی حدود ۴۰ سال مشکلات زیادی از جمله تحریم برای کشور ما ایجاد کرد ولی ما برای استقلال‌مان منابع انسانی، ذخایر و توانایی هایمان، مقاومت کرده‌ایم و می‌کنیم.

وی تصریح کرد: مطالبات غربی‌ها برای از بین بردن استقلال ماست که ما آن را نمی‌پذیریم و نظم نوین جهانی نیز از نظر آن‌ها اینست که منابع جهان را ببرند و آن را مدیریت کنند.

استاندار لرستان یادآور شد: جوانان ما همواره در تاریخ تاثیرگذار بوده اند، در بسیاری علوم حرف اول در جهان را مانند نجوم و…زده‌ایم و مسولین باید موانع رشد آن‌ها را از سر راه بردارند زیرا گنجینه‌های این سرزمین هستند.

شاهرخی گفت: در این راستا تقویت خودباوری بسیار مهم است و باید هدف‌گذاری برای رشد بی‌نهایت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و…داشته باشیم.

وی افزود: در برگزاری دیدار با دانش آموزان تعمد داشتیم و نگاهمان به این حوزه ویترینی نیست، زیرا واقعا می‌خواستیم در استانداری، فرمانداری‌ها و. . به روی مردم جوانان اقشار و…باز باشد و از نظرات و پیشنهادات آن‌ها استفاده کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به پیش رو بودن ۱۳ آبان نیز گفت: ۱۳ آبان نقطه عطفی در تاریخ انقلاب ایران بوده که نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی دانش آموزان، همگام با ملت سرفراز ایران بخش مهمی از آن است.

شاهرخی افزود: ظرفیت ویژه دانش آموزان و دانشجویان ما به گونه‌ای بود که در سال‌های اول انقلاب نتوانستد با جنگ و…کاری از پیش ببرند.

وی ادامه داد: امروز هم نگاه ما به این نسل، زینت بخشی به جلسات با دانش آموزان نیست بلکه می‌خواهیم با دانش آموزان گفتگو کنیم زیرا دشمن جنگ ترکیبی ویژه‌ای بر علیه ما طراحی کرده است.

وی تصریح کرد: چیزی که دشمن را متوقف می‌کند و باعث شد در جنگ ۱۲ روزه تقاضای آتش بس بدهند حضور پرصلابت رهبری و همراهی و همدلی مردم بود و در این راستا باید نقش نسل جوان در این زمینه ها، تقویت شود.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط آموزشی و پرورشی نوجوانان و جوانان گفت: در شرایط فعلی از امر آموزش دانش آموزان راضی نیستم و نشانه آن هم معدل است زیرا معتقدیم باید از شایستگان استفاده کنیم و آموزش و پرورش خودش را وقف جریان تعلیم و تربیت کند.

شاهرخی افزود: دوز سیاست را در آموزش و پرورش کم کنیم و دوز تعلیم و تربیت را بالاتر ببریم، وقتی شب انتخابات مدیرکل عوض می‌شود یعنی دخالت در سیستم آموزشی وجود دارد، آموزش و پرورش نباید فدای این شخص و آن شخص شود بلکه باید هم وغمش تعلیم و تربیت باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا برای رفع موانع اشتغال، فرهنگ و…برنامه داریم، شورای مشورتی تشکیل داده‌ایم و دستور دادیم کمیته نوجوانان و نسل زد تشکیل شود.

انتهای پیام/