معاون استانداری لرستان تاکید کرد؛
لزوم بهرهگیری شهرداریها از ظرفیت بازآفرینی شهری برای توسعه و بهبود زیرساختهای شهری
معاون هماهنگی مور عمرانی استانداری لرستان بر لزوم بهرهگیری حداکثری شهرداریها از ظرفیت بازآفرینی شهری برای توسعه متوازن و بهبود زیرساختهای شهری شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز شنبه دهم آبان ماه در نشست تخصصی شهرداران لرستان با بیان اینکه تنها مسیر قانونی برای الحاق زمینها، طرح نهضت ملی مسکن است و هرگونه اقدامی خارج از این چارچوب، خلاف قانون تلقی میشود، اظهار داشت: ساختوسازهای غیرمجاز یکی از چالشهای جدی شهرهای بزرگ استان از جمله خرمآباد، دورود و بروجرد میباشد و هیچ تخلفی بدون چراغ سبز شهرداری رخ نمیدهد که این روند باید متوقف شود.
وی ادامه داد: در برخی مناطق، رویههای نادرستی مانند جریمه و سپس اضافهطبقهسازی رواج یافته که باید اصلاح شود تا حقوق شهر و شهروندان حفظ گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین به موضوع الحاق اراضی تاکید کرد: زمینهای خارج از محدوده، تنها پس از طی مراحل قانونی و پرداخت سهم دولت میتوانند به محدوده شهری افزوده شوند.
مجیدی با اشاره به عملکرد سازمان همیاری شهرداریها خاطرنشان کرد: صف طولانی پروژهها در این سازمان باعث تاخیر در کارها شده است و شهرداران باید تا حد امکان از ظرفیت بخش خصوصی سالم استفاده کنند تا سازمان همیاری بتواند به ماموریتهای اصلی خود بپردازد.
وی همچنین وضعیت نابسامان نخالههای ساختمانی را از دیگر مشکلات شهری دانست و گفت: شهرداریها موظف هستند سایتهای مشخصی برای دفع نخالهها تعیین و کامیونهای حمل نخاله را ساماندهی کنند تا ورودی و خروجی شهرها به محل دپو تبدیل نشود.
معاون هماهنگی مور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: تاکنون تنها پنج شهر استان دارای طرح بازآفرینی شهری و سه شهر موفق به دریافت قیر رایگان شدهاند که این میزان کافی نیست.
مجیدی بیان کرد: هدف اصلی نشست، ایجاد هماهنگی و تمرکز شهرداریها بر ارتباط مستقیم با سازمان شهرداریهاست تا از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد امور عمرانی استان بهره گرفته شود.
معاون هماهنگی مور عمرانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به رتبه پایین استان در ارزیابیهای ملی سال گذشته گفت: پس از آسیبشناسی مشخص شد یکی از ضعفهای اصلی در شاخصهای ۱۴گانه ابلاغی وزارت کشور بهویژه در زمینه نیروگاههای خورشیدی است.
مجیدی تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی از شاخصهای مهم عملکردی وزارت کشور است و شهرداران باید با جدیت اجرای این طرحها را در دستور کار قرار دهند تا جایگاه لرستان در سطح کشور بهبود یابد.
وی افزود: از شهرداران انتظار داریم احداث نیروگاههای خورشیدی را جدی بگیرند چراکه علاوه بر اهمیت مباحث تولید انرژی، این موضوع از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد استانهاست و میتواند موجب ارتقای رتبه لرستان شود.
معاون هماهنگی مور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اهمیت اطلاعات به عنوان یکی از بالاترین سرمایههای مدیریتی گفت: دسترسی به دادههای دقیق و بهروز، امکان برنامهریزی هدفمند را برای شهرداریها فراهم میکند.