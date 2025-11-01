خبرگزاری کار ایران
یک قاچاقچی کالا در لرستان ۱۷ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال جریمه شد

کد خبر : 1707560
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: یک قاچاقچی کالا در استان ۱۷ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز شنبه دهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ماموران نیروی انتظامی خرم آباد این محموله کالای قاچاق را از یک دستگاه خودرو کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند. 

وی افزود: این پرونده شامل قاچاق لاستیک، سیگار و تنباکو به ارزش ۲ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متخلف را به پرداخت ۲میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد. 

شاهی اظهار داشت: همچنین متخلف به پرداخت ۱۵ میلیارد ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۶۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

