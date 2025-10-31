به گزارش ایلنا، حجت‌اله صالحی در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح نتایج اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در استان، گفت: این طرح به‌عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور، موجب تقویت شفافیت مالی، ارتقای اعتماد عمومی و جهت‌دهی منابع مالیاتی به توسعه زیرساخت‌های استان شده است.

وی اظهار داشت: در قالب این طرح، ۳۵ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح استان لرستان هدف‌گذاری شده که از این تعداد، ۲۱ پروژه در حوزه آموزش و پرورش، ۵ پروژه در حوزه راه‌سازی و عمران شهری و روستایی، و ۴ پروژه در حوزه امور دفاعی و امنیتی قرار دارد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان افزود: مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح‌ها ۴۷۷ میلیارد تومان برآورد شده که با مشارکت ۵٬۳۲۸ مودی مالیاتی استان، مبلغ ۱۵۱ میلیارد تومان معادل ۳۱ درصد از کل اعتبار پروژه‌ها از محل مالیات‌های نشان‌دار تأمین شده است.

وی تأکید کرد: «مردم لرستان امروز می‌توانند به‌صورت شفاف مشاهده کنند که مالیات پرداختی آنان چگونه به توسعه مدارس، راه‌ها، زیرساخت‌های شهری و امنیتی استان بازمی‌گردد؛ این خود بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی برای نظام مالیاتی کشور است.»

صالحی با قدردانی از همکاری فعالان اقتصادی و مودیان خوش‌حساب، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها را نمونه‌ای موفق از پیوند عدالت مالیاتی با توسعه منطقه‌ای دانست و اظهار امیدواری کرد که این الگو در سایر استان‌ها نیز به‌صورت گسترده اجرا شود.

