یکی از محورهای اصلی توسعه در شهرستان توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار است

به گزارش ایلنا، مریم پورسرتیپ روز جمعه نهم آبان ماه در جریان بازدید از از کارگاه خیاطی زنان سرپرست خانوار در سپیددشت، با اشاره به نقش مهم بانوان سرپرست خانوار در تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سطح معیشت، اظهار کرد: توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، نه تنها یک ضرورت اجتماعی است، بلکه یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه در شهرستان به شمار می‌رود.

وی افزود: اشتغال موجب می‌شود زنان سرپرست خانوار احساس ارزشمندی، استقلال و اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کنند و از وابستگی به کمک‌های دولتی یا خیریه‌ها بی‌نیاز شوند.

معاون سیاسی فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های اجرایی، بخصوص بهزیستی، کمیته امداد، جهاد کشاورزی و…، طرح‌های پروژه‌ای از جمله راه‌اندازی کارگاه‌های خیاطی، صنایع دستی، بسته‌بندی محصولات محلی و صنایع خانگی را برای بانوان سرپرست خانوار پیگیری و اجرا کنند تا زمینه استقلال اقتصادی این عزیزان فراهم شود.

پورسرتیپ همچنین اعطای تسهیلات کم‌بهره و آموزش مهارت‌های ویژه این قشر را از اولویت‌های شهرستان و بخش‌های تابعه برشمرد و اظهار کرد: حمایت از بانوان سرپرست خانوار صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای رشد و عدالت اجتماعی است.

وی ادامه داد: تاکید استاندار لرستان، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است و انتظار می‌رود متولیان این حوزه با تمام توان از طرح‌ها و برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حمایت کنند.

