مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خبر داد؛
تشکیل کارگروه ویژهی پدافند مردممحور در لرستان
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان با تأکید بر اینکه مردم مهمترین سرمایه هر کشورند، از شکلگیری کارگروه ویژهی پدافند مردممحور در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، افشین ترکارانی در گفت و گو با خبرنگاران به تشریح اقدامات انجامشده، برنامههای راهبردی و سیاستهای اجرایی این حوزه پرداخت و اظهار داشت: هدف پدافند غیرعامل افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی است و طبق دستورالعمل ملی سازمان پدافند غیرعامل، تمام دستگاههای اجرایی موظفاند دو درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به این بخش اختصاص دهند.
وی افزود: در لرستان، اجرای این دستورالعمل پیگیری شده و با وجود آغاز دیرهنگام برخی دستگاهها، تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزههای مرتبط هزینه شدهاست.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان ادامه داد: این اعتبارات بهویژه در مقاومسازی زیرساختهای حیاتی، افزایش امنیت فیزیکی، ایجاد سامانههای پشتیبان انرژی و دوگانهسوز کردن تجهیزات حساس صرف شدهاست.
ترکارانی بیان کرد: بازدیدهای دورهای و مستمر از مراکز حیاتی، حساس و مهم لرستان بهصورت منظم انجام میشود تا میزان تابآوری و آمادگی آنها در برابر تهدیدات مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: تمام پروژههای جدید نیز ملزم به دریافت پیوست پدافندی هستند و پیش از آغاز اجرا باید مراحل ۲۲ استعلام پدافندی را طی کنند تا از انطباق طرح با الزامات ایمنی و حفاظتی اطمینان حاصل شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان با اشاره به اهمیت تهدیدات سایبری و جنگهای ترکیبی، گفت: امروزه فضای سایبری بهعنوان عنصر ثابت تهدید در تمام منازعات نوین شناخته میشود.
وی اضافه کرد: در لرستان نیز تدابیری در زمینه ایمنسازی زیرساختهای ارتباطی و الکترونیکی اتخاذ شدهاست. سه نهاد اصلی پلیس فتا، مرکز افتا و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب کارگروه سایبری پدافند غیرعامل فعالیت دارند و وظیفه رصد، پیشگیری و مقابله با تهدیدات احتمالی را بر عهده دارند.
ترکارانی گفت: در سال جاری، تجهیز اتاقهای سرور دستگاههای اجرایی، ارتقای سامانههای هشدار سریع، آموزش مدیران فناوری و تمرینهای مقابله با حملات سایبری در دستور کار قرار گرفته است.
بهگفته مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان در بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، هشدارهای متعددی از سوی مراکز ملی به این استان ارسال شد که بلافاصله از طریق شبکه پدافند سایبری به دستگاههای اجرایی منتقل و اجرا شد.
وی با تأکید بر ضرورت لحاظشدن پیوست پدافندی در تمام طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری جدید لرستان، اظهار داشت: هیچ پروژهای نباید بدون بررسیهای فنی، حفاظتی و پدافندی آغاز شود، زیرا طراحی ایمن و مقاوم از ابتدا، هزینههای مقابله با بحران در آینده را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری لرستان به بحرانهای اخیر از جمله جنگ ۱۲روزه، اشاره کرد، و گفت: تیمهای فنی این استان با دریافت هشدارهای ملی و اجرای دستورالعملهای حفاظتی، موفق شدند تمام سامانههای حیاتی را بدون اختلال نگه دارند.
ترکارانی با تأکید بر اینکه مردم مهمترین سرمایه هر کشورند، از شکلگیری کارگروه ویژهی پدافند مردممحور در لرستان خبر داد. این کارگروه وظیفه دارد تا آموزشهای عمومی، اطمینانبخشی، آرامش اجتماعی و مشارکت مردمی در شرایط بحران را سامان دهد.