محمد خاکی روز چهارشنبه هفتم آبان ماه در همایش هوش مصنوعی و آینده کسب‌وکار که در سالن همایش اتاق بازرگانی برگزار شد با اشاره به مشاهده پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: مرکز هوشمندسازی و توسعه کسب‌وکارها در اتاق بازرگانی خرم‌آباد راه‌اندازی شد.

وی هوش مصنوعی را از یک ابزار صرف به زیربنای تحول اقتصادی و صنعتی مطرح و بر نقش محوری آن در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر، کاهش ریسک، ارتقای کیفیت محصولات و در نهایت رشد اقتصادی تأکید کرد.

خاکی با اشاره به حوزه‌های کاربردی این فناوری همچون مدیریت زنجیره تأمین، هوشمندسازی کشاورزی، بهینه‌سازی انرژی، خدمات مالی و فناوری‌های پزشکی گفت: درحالی‌که یک فعال اقتصادی برای مبادلات مالی از طریق سامانه سوئیفت به ۳ تا ۵ روز زمان نیاز دارد، کشور چین با استفاده از سامانه‌های مشابه، تسویه برون‌مرزی را در کمتر از ۷ ثانیه انجام می‌دهد. این مقایسه به‌وضوح نشان‌دهنده شکاف فناورانه موجود و ضرورت تحول دیجیتال در کسب‌وکارهای داخلی است.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد با ابراز تأسف از فاصله قابل‌توجه کشور با استانداردهای جهانی، خاطرنشان کرد: متأسفانه در یک رویداد بین‌المللی شاهد بودیم که حتی شرکت‌های بزرگ به دلیل محدودیت‌ها حاضر به برگزاری جلسات ملاقات با نمایندگان ما نبودند که این موضوع مایه سرخوردگی بود.

خاکی این تجربه را هشداری دانست که لزوم حرکت شتابان به سمت فناوری‌های نوین را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

وی به تشریح اهداف و مأموریت‌های مرکز جدید هوشمندسازی پرداخت و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری‌های نو، ایجاد پیوند بین بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای اقتصادی را از جمله محورهای اصلی فعالیت این مرکز عنوان کرد.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد گفت: اتاق بازرگانی هزینه‌های پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های هوشمندسازی در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی را تقبل می‌کند تا صاحبان کسب‌وکارها برای بهره‌گیری از این ابزارها تشویق شوند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های اعلام شده، فعالیت‌های این مرکز در سه فاز ترویج، آموزش و اجرا دنبال خواهد شد افزود: در فاز اول، جامعه هدف با مزایای هوش مصنوعی از طریق نشست‌ها و بازدیدها آشنا می‌شوند. در فاز آموزش، دوره‌های آموزشی عملی برگزار خواهد شد که اولین دوره آن هفته آینده در محل اتاق بازرگانی آغاز به کار می‌کند. در نهایت، در فاز اجرا، شبکه‌سازی بین متخصصان و کسب‌وکارها و طراحی پروژه‌های هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد.

خاکی با اشاره به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تأثیر ۲۰ درصدی هوش مصنوعی بر مشاغل ایران، ایجاد سازمان ملی هوشمندسازی را اقدامی مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: جالب‌تر و بهتر این بود که حداقل وظیفه هوشمندسازی به بخش خصوصی سپرده می‌شد.

