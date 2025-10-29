خبرگزاری کار ایران
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تاکید کرد؛

لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تأکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور، گفت: هیچ عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی باور ندارم.

به گزارش ایلنا، مظفر جمالی نژاد روز چهارشنبه هفتم آبان ماه در نشست ذیحسابان و مسئولان مالی دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد. 

وی افزود: باید فرآیند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکرو فیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود اما بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه‌عدم رعایت اصل استقلال، پاشنه آشیل نظام مالی و اداری و نقطه شروع انحراف و ناکارآمدی است اضافه کرد: استقلال باطنی، معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی باید مدنظر قرار گیرد. 

جمالی‌نژاد اضافه کرد: بی‌طرفی در عمل می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد چراکه پایبندی به اجرای دقیق قانون، رضایت مندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند که دیوان محاسبات نیز حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه ذیحساب‌ها است. 

وی با تاکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است، هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و اجزای این سیستم در بهبود عملکرد موثر و در جای خود مهم می‌باشند اما دستگاه، ذیحساب و دیوان، برای اجرای بهتر قوانین و دستیابی به اهداف نظام مکمل یکدیگر هستند. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان ضمن تقدیر از پیشرفت‌های صورت‌گرفته سال‌های اخیر در حوزه مالی و محاسباتی خاطرنشان کرد: با وجود تمام زحمات و پیشرفت‌ها، باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب قانون و جامعه، فاصله داریم. 

وی افزود: نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است، بعضی از دستگاه‌ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت هم موفق نشده‌اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است.

