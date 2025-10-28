به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه کسب و کارهای خرد و کوچک در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی موثر است و موجب رشد اقتصاد و رونق بازار کار می‌شوداظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط زیر ۲۰ نفر، در اتصال به بازار، دسترسی به منابع مالی، آموزش و استانداردسازی بود، اما ایده اولیه طرح اتصال بنگاه‌های کوچک و بزرگ، توسط مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و امسال، تصویب و ابلاغ شد.

وی با اشاره به این‌که همکاری و همراهی بنگاه‌های کوچک و بزرگ می‌تواند بهره‌وری اقتصادی را افزایش داده و هزینه‌های تولید را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های کوچک در تولید توانمند هستند اما در کیفیت و بازاریابی ضعف دارند؛ از سوی دیگر بنگاه‌های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی، توسعه ظرفیت تولید برایشان پرهزینه است. اتصال این دو حلقه، راهبردی مؤثر برای پایداری اشتغال و تقویت و توسعه بنگاه‌های کوچک است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: در این طرح دسترسی آسان‌تر به تسهیلات خانگی، خرید مستقیم از کارخانه ها، ارائه آموزش‌های مرتبط در طراحی و دوخت و آموزش فروش آنلاین لحاظ گردیده که می‌تواند در بحث زنجیره پوشاک تحول مهمی در استان ایجاد کند.

توصیفیان با اشاره به اینکه بهبود شرایط اقتصادی و اشتغالزایی در این طرح برای زنان سرپرست خانوار نیز طراحی شده است بیان کرد: بنگاه‌های کوچک عمدتاً در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، در حالی که بازارهای بزرگ و شبکه‌های اصلی توزیع در کلان‌شهرها قرار دارند. اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای فروش، ارتقاء کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری ایجاد کند.

وی اظهار کرد: در گام نخست برنامه ریزی شده، شرکت‌های تعاونی خرد و کوچک که در زمینه پوشاک فعالیت می‌کنند به شرکت‌های بزرگ تولید پوشاک همانند زاگرس‌پوش در بروجرد متصل کنیم و امیدوارم با همکاری و هم افزایی همه دستگاه‌های اجرایی زمینه اتصال این زنجیره ارزش را در سطح استان به شرکت‌های بزرگ پوشاک کشور فراهم کنیم.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان همچنین به تاثیر اجرای طرح اتصال زنجیره ارزش بر بازار مصرف پوشاک اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط تورم اقتصادی قدرت خرید مردم در حوزه پوشاک کاهش می‌یابد، اما طرح «طاها» به ما این امکان را می‌دهد تا با حذف واسطه‌ها، رونق اشتغال را در این صنعت شاهد باشیم.

وی در ادامه از همه فعالان حوزه پوشاک، به ویژه کارگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی دعوت کرد تا با تکمیل پرسشنامه توانمندسازی زنجیره پوشاک در شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و نیازهای تولیدکنندگان سراسر کشور مشارکت کنند.

به گفته توصیفیان، متقاضیان برای شرکت در طرح مذکور و تکمیل پرسشنامه، باید به آدرس https://www.mcls.gov.ir/fa/clothingsupply مراجعه کنند.

