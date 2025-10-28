به گزارش ایلنا، احسان دارایی در نشست مشترک کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و امور گمرکی اتاق بازرگانی لرستان و اتحادیه صادرکنندگان استان اظهار کرد؛ تدوین سند راهبردی توسعه صادرات با هدف مشخص‌سازی وظایف دستگاه‌های اجرایی و ترسیم نقشه راهی عملیاتی برای توسعه صادرات استان، مدتی هست که در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در جلسات گذشته کلیات این سند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اکنون با انتخاب مجری و مشاور این سند، تلاش می‌شود وظایف هر دستگاه به‌صورت دقیق مشخص شود تا روند پیگیری‌ها هدفمندتر شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به تجربه استان خراسان رضوی در تدوین سند توسعه صادرات اظهار داشت: طرح توسعه صادرات این استان به‌عنوان نمونه‌ای موفق معرفی و سرفصل‌های اصلی آن برای بهره‌گیری در سند راهبردی لرستان مطرح و مورد بررسی قرار کرفت.

دارایی بیان کرد: در سند نهایی توسعه صادرات لرستان، علاوه بر موضوعات و ظرفیت‌های اصلی حوزه صادرات استان، موضوعاتی مرتبط با صادرات خدمات فنی و مهندسی و گردشگری سلامت و موارد دیگر نیز پیش‌بینی می‌شود تا ظرفیت‌های جدید صادراتی استان شناسایی و فعال شود.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی لرستان با تأکید بر لزوم تمرکز بر زیرساخت‌های کاربردی گفت: در تخصیص اعتبارات باید با اولویت به طرح‌های مؤثر و زیرساخت‌های پشتیبان صادرات و لجستیکی و همچنین احداث پایانه‌های صادراتی در استان اعتبار تخصیص داده شود و این حوزه‌ها بیشتر تقویت شود.

وی ادامه داد: جلسات آینده به صورت تخصصی در حوزه‌های مختلف با حضور نمایندگان بخش خصوصی فعال در همان حوزه و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با هدف بررسی دقیق‌تر حوزه‌های صادراتی از جمله کشاورزی، صنعت، معدن و گردشگری برگزار خواهد شد و انتظار داریم که اعتبار بیشتری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به سازمان‌های متولی نخصیص یابد تا هر سازمان بتواند برنامه‌ها و اهداف مشخص شده خود در این سند، را به بهترین شکل عملیاتی و اجرا کند.

انتهای پیام/