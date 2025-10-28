جریمه ۲۵۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه ششم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۲۹ متر پارچه به ارزش ۳۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه، کارخانه متخلف را علاوه بر ضبط کالاها و ممانعت یک‌ساله از فعالیت شخص حقوقی به پرداخت ۲۱۷ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال، معادل ۶ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۵۴ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی اظهار داشت: ماموران گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با بازرسی از کارخانه تولیدی پارچه محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/