مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛
جریمه ۲۵۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۲۵۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان پارچه خبر داد.
به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه ششم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۲۹ متر پارچه به ارزش ۳۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال در شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز، متخلف ردیف اول را به پرداخت ۳۶ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه، کارخانه متخلف را علاوه بر ضبط کالاها و ممانعت یکساله از فعالیت شخص حقوقی به پرداخت ۲۱۷ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال، معادل ۶ برابر ارزش کالا و در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۲۵۴ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
شاهی اظهار داشت: ماموران گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی شهرستان بروجرد با بازرسی از کارخانه تولیدی پارچه محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.