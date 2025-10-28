صادرات بیش از ۱۰۰ تن داروهای دامی از لرستان

به گزارش ایلنا، مصطفی زبردست در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در مهر سال جاری ۱۰۰ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم داروی دامی از شرکت زاگرس فارمد بروجرد به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر شده است.

وی افزود: با توجه به تولید داروهای دامی در کارخانه زاگرس فارمد بروجرد تعداد ۴ قلم انواع داروهای دامی شامل؛ بلوس هپاتک، پودر لوامیزول، محلول پارافین و بلوس نیکلوزاماید از استان لرستان به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی لرستان اضافه کرد: صادرات داروهای دامی از استان یکی از صنایع پیشرو در صادرات مرتبط در بخش دام در استان است.

انتهای پیام/