مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛
صادرات بیش از ۱۰۰ تن داروهای دامی از لرستان
مدیر کل دامپزشکی لرستان گفت: بیش از ۱۰۰ تن داروهای دامی از استان به مقصد افغانستان و پاکستان صادر شد.
به گزارش ایلنا، مصطفی زبردست در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در مهر سال جاری ۱۰۰ هزار و ۶۲۵ کیلوگرم داروی دامی از شرکت زاگرس فارمد بروجرد به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر شده است.
وی افزود: با توجه به تولید داروهای دامی در کارخانه زاگرس فارمد بروجرد تعداد ۴ قلم انواع داروهای دامی شامل؛ بلوس هپاتک، پودر لوامیزول، محلول پارافین و بلوس نیکلوزاماید از استان لرستان به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر شدهاند.
مدیرکل دامپزشکی لرستان اضافه کرد: صادرات داروهای دامی از استان یکی از صنایع پیشرو در صادرات مرتبط در بخش دام در استان است.