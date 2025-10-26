مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خبرداد؛
انعقاد قرارداد ۶۱ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی ازنا
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از انعقاد قرارداد ۶۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان در منطقه ویژه اقتصادی ازنا باهدف تسریع در توسعه زیرساختهای حیاتی این منطقه استراتژیک اقتصادی خبر داد.
به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز یکشنبه چهارم آبان ماه در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی ازنا به محورهای اصلی این قرارداد اشاره کرد و گفت: عملیات تکمیلی، تأمین و نصب تجهیزات الکترومکانیکال تصفیهخانه فاضلاب با اعمال نظارت عالیه و کارگاهی بهصورت همزمان اجرایی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: همچنین تکمیل عملیات خاکی فاز توسعه و ایجاد دو فیدر و خط ۲۰ کیلوولت برای ارتقای پایداری شبکه برق منطقه در دستور کار قرار دارد.
محمدی گفت: نقشهبرداری، مطالعات و طراحی مراحل اول و دوم پروژهها به همراه عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روتهای ۱.۲، ۱۲ و ۱۳ در فاز توسعه منطقه از دیگر اقدامات پیشبینی شده در این قرارداد است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، راهبری و نگهداری تصفیهخانه فاضلاب منطقه نیز بهمنظور بهرهبرداری بهینه از این تأسیسات حیاتی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها سهم بسزایی در ارتقای شاخصهای خدماترسانی، جذب سرمایهگذاریهای جدید و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی حاضر در منطقه ویژه اقتصادی ازنا خواهد داشت و گامی بلند در مسیر تحقق اهداف توسعه اقتصادی پایدار استان لرستان محسوب میشود.