فرماندار خرم آباد تاکید کرد؛
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه، تعاونیها و کارآفرینان محلی جهت ایجاد اشتغال پایدار
فرماندار خرم آباد بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه، تعاونیها و کارآفرینان محلی جهت ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان در آیین افتتاح پروژه صنعتی مرغ تخمگذار ۴۵هزار قطعهای روستای سنگ تراشان با تاکید بر نقش محوری بخش خصوصی در ایجاد اشتغال پایدار، اظهار کرد: بخش خصوصی نقشی تعیینکننده در ایجاد اشتغال پایدار، رونق تولید و رشد اقتصادی استان دارد و باید زمینه حضور فعالتر این بخش را در شهرستان فراهم کنیم.
وی افزود: تجربه ثابت کرده هر جا بخش خصوصی میداندار بوده، اشتغالزایی سریعتر و پایدارتر انجام شده است.
فرماندار خرمآباد ادامه داد: باید موانع پیش روی کارآفرینان را برطرف کنیم تا سرمایهگذاران با اطمینان خاطر وارد عرصه تولید شوند.
درمنان با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک با بخش خصوصی، افزود: ایجاد اشتغال پایدار تنها با تکیه بر بودجه دولتی ممکن نیست. باید از ظرفیت شرکتهای تولیدی، صنایع کوچک، تعاونیها و کارآفرینان محلی استفاده شود.
وی همچنین خواستار اجرای طرحهای حمایتی در حوزه آموزش مهارت، بهبود محیط کسبوکار و تسهیل صدور مجوزهای سرمایهگذاری شد و گفت: باید فرآیند سرمایهگذاری در لرستان کوتاه، شفاف و قابل پیشبینی باشد تا بخش خصوصی با انگیزه بیشتری وارد میدان شود.
فرماندار خرم آباد در ادامه از سرمایهگذار این پروژه که ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری را بدون دریافت هیچ تسهیلات بانکی انجام داده تشکر کرد و یادآور شد: از همه سرمایهگذاران دعوت میشود که در لرستان به عنوان بهشت سرمایهگذاری حضور یافته و در این استان سرمایهگذاری کنند.