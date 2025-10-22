طرح راهآهن بروجرد و چهار تقاطع شهری اجرایی می شوند
طرح راهآهن بروجرد و چهار تقاطع شهری از مهمترین پروژههای زیرساختی بروجرد محسوب میشود که با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه خاتمالانبیا(ص) در مسیر اجرا قرار دارد.
به گزارش ایلنا، قدرتاله ولدی روز چهارشنبه سی مهرماه با اشاره به نشست بررسی روند اجرای پروژه راه آهن دورود _ بروجرد _ ملایر و چهار تقاطع شهری بروجرد که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: این طرح از پروژههای زیرساختی و ملی است که میتواند جایگاه بروجرد را در نقشه حملونقل کشور به شکل قابلتوجهی ارتقا دهد.
وی افزود: پیگیریهای مستمر برای رفع موانع اجرایی این پروژهها و تامین اعتبارات لازم در حال انجام است و انتظار میرود با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه خاتمالانبیا (ص) روند اجرایی این طرح با سرعت بیشتری پیش برود.
معاون استاندار با تاکید بر نقش چهار تقاطع اصلی بروجرد در حل گرههای ترافیکی شهری ادامه داد: این تقاطعها علاوه بر تسهیل جریان عبور و مرور، به بهبود چهره شهری و افزایش رفاه شهروندان منجر خواهد شد و مجموعه فرمانداری تمام ظرفیتهای مدیریتی و نظارتی خود را برای بهرهبرداری هرچه سریعتر این پروژهها به کار گرفته است.
ولدی با اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل سازنده میان نهادهای شهرستانی، استانی و ملی کلید عبور از تاخیرهای گذشته است، اضافه کرد: بروجرد با این طرحها، گام جدی دیگری در مسیر توسعه پایدار و تبدیلشدن به قطب اقتصادی و لجستیکی منطقه برمیدارد.
وی تاکید کرد: در پیگیری این طرحها حضور فعال فرمانداری و نمایندگان مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در جلسات رفع موانع اجرایی، از جمله نشانههای همگرایی مدیریتی در سطح استان است، این مجموعه اقدامات در کنار برنامههای عمرانی حاکی از اراده جدی دولت و مدیران محلی برای خروج طرحهای زیرساختی از بنبست و قرار گرفتن شهر در مسیر توسعه واقعی است.