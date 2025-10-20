مدیر عامل شهرکهای صنعتی لرستان خبر داد؛
برنامهریزی برای ایجاد شهرک فناوری دارویی بروجرد
مدیر عامل شهرکهای صنعتی لرستان از برنامهریزی برای ایجاد شهرک فناوری دارویی بروجرد خبر داد و گفت: با مساعدت مسئولان ملی و همکاری اداره منابع طبیعی، اراضی مورد نیاز این شهرک تأمین و مراحل اجرایی آن با تصویب در مجلس در حال انجام است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، فرزاد محمدی روز دوشنبه بیست و هشتم مهر ماه در حاشیه بازدید و آیین آغاز آسفالت معابر و بازدید از ساختمان گمرک در منطقه ویژه اقتصادی اشترینان که با حضور معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: در استان لرستان ۲۲ شهرک صنعتی فعال وجود دارد که از این تعداد، دو شهرک دارای منطقه ویژه اقتصادی هستند؛ موضوعی که لرستان را در جایگاه برتر کشور از نظر تعداد مناطق ویژه تحت مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی قرار داده است.
وی افزود: این ظرفیت فرصت ارزشمندی برای جبران عقبماندگیهای صنعتی استان محسوب میشود و بروجرد بهعنوان محور توسعه صنعتی لرستان، سهم قابلتوجهی در این روند دارد.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به سهم بالای بروجرد در بخش صنعت استان تصریح کرد: حدود ۳۵ درصد صنعت لرستان در شهرستان بروجرد متمرکز است و باوجود محدودیت منابع، از مجموع ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۲۳ پروژه فعال در دو شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اختصاص یافته است.
محمدی با اشاره به پیشرفت چشمگیر زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی بروجرد گفت: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد عملیات احداث پست برق ۳۰ مگاواتی منطقه انجام شده و این پروژه تا ۲۲ بهمن امسال افتتاح میشود و ساختمان گمرک نیز تکمیل و تجهیز شده و زیرسازی فاز نخست منطقه ویژه نیز آغاز شده است.
وی افزود: تبدیل شهرک صنعتی بروجرد به منطقه ویژه اقتصادی پس از بیش از یک دهه پیگیری، با تصویب شورای عالی مناطق آزاد و حمایت دولت محقق شد و امروز این منطقه بهطور کامل آماده آغاز فعالیت رسمی است.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی لرستان ادامه داد: افق توسعه صنعتی بروجرد روشن است و با حمایتهای دولت، وزارت صنعت و نمایندگان استان، این شهرستان میتواند به یکی از قطبهای اصلی صنعت و فناوری غرب کشور تبدیل شود.