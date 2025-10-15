مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد:
لزوم ارتقای سواد رسانهای مدیران دستگاههای اجرایی در لرستان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به اهمیت روزافزون فضای مجازی در زندگی اجتماعی و اداری، بر لزوم ارتقای سواد رسانهای مدیران دستگاههای اجرایی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم روانشاد امروز چهارشنبه در شصتودومین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره امنیت روانی جامعه اظهار کرد: امروز فضای مجازی به فضای واقعی بدل شده و انتشار اخبار نادرست، تحلیلهای غلط و اطلاعات تحریفشده میتواند موجب اضطراب، تردید و بیاعتمادی در جامعه شود.
وی ادامه داد: این مسئله همانقدر اهمیت دارد که امنیت مرزها و خانههای مردم و مسئولان موظف به صیانت از آن هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به آمادگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان خبرگزاری مادر در استان برای برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه مدیران اجرایی افزود: این دورهها را با هدف ارتقای سواد رسانهای و توانمندسازی مدیران در مواجهه با فضای مجازی از سوی شورای اطلاعرسانی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به چالشهای اخیر در اطلاعرسانی دستگاهها در فضای مجازی گفت: در ماههای اخیر شاهد بروز ابهامات و تناقضاتی در اطلاعرسانی برخی دستگاهها بودهایم که نشان میدهد مدیران نیازمند آموزشهای تخصصی در این حوزه هستند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه خواستار تشکیل کمیتهای تخصصی ذیل شورای اطلاعرسانی با محوریت «امنیت روانی در فضای مجازی» شد و افزود: این کمیته باید بهصورت مستمر فعالیت کند و با مشارکت دستگاههای اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تهدیدات روانی ناشی از فضای مجازی ارائه دهد.
روانشاد همچنین به وضعیت معیشتی رسانههای استان اشاره کرد و گفت: با توجه به نبود بخش خصوصی فعال در حوزه رسانه در لرستان، لازم است حمایتهای مالی از سوی دستگاههای دولتی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: اعضای شورای اطلاعرسانی باید با اقشار مختلف جامعه از جمله هنرمندان، ورزشکاران، مداحان و فعالان فرهنگی ارتباط مؤثر برقرار کرده و با برگزاری دورههای آموزشی، سطح سواد رسانهای و آگاهی عمومی را ارتقا دهند.