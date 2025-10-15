مدیرعامل شهرکهای صنعتی لرستان:
۲۳۰ واحد از مجموع یکهزار و ۳۳۲ واحد صنعتی بهرهبردار در استان راکد هستند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: ۲۳۰ واحد معادل ۱۷ درصد از مجموع یکهزار و ۳۳۲ واحد صنعتی بهرهبردار در استان راکد هستند که این نرخ، ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد محمدی روز چهارشنبه بیست و سوم مهر ماه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: از ۸۲ هزار واحد بهرهبردار در کشور، ۱۲ هزار واحد معادل ۱۵ درصد تعطیل هستند که این متوسط در لرستان ۱۷ درصد است.
وی تصریح کرد: کمبود نقدینگی، ضعف در بازاریابی، فرسودگی ماشینآلات، مشکلات قضایی و شراکتی، تامین مواد اولیه، ضعف زیرساختها و به تازگی مسئله تامین برق از مهمترین عوامل رکود واحدهاست.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بیان کرد: با تشکیل کمیته احیای واحدهای راکد با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی، تاکنون ۶۴ جلسه برگزار شده و ۳۴۴ مصوبه برای احیای این واحدها به تصویب رسیده است.
محمدی افزود: از ۱۰۳ واحد راکد مستقر در شهرکهای صنعتی استان، ۷۲ واحد تمایل به راهاندازی مجدد دارند که از این تعداد، ۶۷ واحد توسط مالکان اصلی و ۶ واحد از طریق واگذاری به سرمایهگذاران جدید در حال احیا میباشد.
وی ادامه داد: در مقابل، ۳۱ واحد نیز تمایلی به بازگشت به چرخه تولید ندارند و پروانه بهرهبرداری آنها باطل شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد واحدهای صنعتی استان راکد بود که این رقم اکنون به ۱۷ درصد کاهش یافته و هدفگذاری استان کاهش این رقم به کمتر از میانگین کشوری است.
محمدی با ارائه چند پیشنهاد برای احیای واحدهای راکد گفت: نخست، اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای استانهای کمتر برخوردار جهت احیای واحدهای غیرفعال ضروری است چراکه منابع فعلی از محل تبصره ۱۸ پاسخگوی نیاز نیست.
وی با پیشنهاد ضمانت سرمایهگذاری برای واحدهای راکد توسط دولت افزود: پیشنهاد دیگر، امهال بدهیهای مالیاتی و بانکی واحدهای راکد تا زمان احیای کامل آنهاست، چراکه در شرایط کنونی این بدهیها مانع اصلی بازگشت به چرخه تولید است.
وی تصریح کرد: همچنین باید مشوقهایی مانند معافیت مالیاتی یا کاهش هزینه انرژی و بیمهای برای احیاگران صنایع راکد در نظر گرفته شود تا انگیزه سرمایهگذاری افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار سامانه هماهنگ، ۸۱ هزار و ۲۹۲ واحد صنعتی بهرهبردار در کشور وجود دارد که مجموع صدور پروانههای بهرهبرداری در ۱۲ استان، برابر با استان اصفهان است.
محمدی افزود: این موضوع نشان میدهد توازن منطقهای در توسعه صنعتی کشور رعایت نشده و لازم است دولت برای تحقق عدالت سرزمینی، مشوقهایی برای استانهای کمتر برخوردار در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه لرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی بهرهبردار در رتبه نوزدهم کشور قرار دارد گفت: استانهایی مانند اصفهان و تهران در حال توسعه شهرکهای صنعتی هستند اما مناطقی مانند لرستان به دلیل محدودیت اراضی و شرایط اقلیمی، از توسعه صنعتی عقب ماندهاند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تاکید کرد: ایجاد محدودیت برای صدور مجوز صنایع جدید در استانهای اشباعشده و ارائه مشوق به استانهای کمبرخوردار میتواند موجب توازن در سرمایهگذاری صنعتی کشور شود.
محمدی اظهار داشت: این استان از نظر اشتغال صنعتی نیز، در رتبه بیستوچهارم کشور قرار دارد در حالیکه از نظر تعداد واحدها نوزدهم میباشد که این اختلاف ناشی از کمبود صنایع بزرگ در استان است.
وی گفت: ۵۴ درصد بنگاههای صنعتی در کشور خرد (زیر ۱۰ نفر)، ۳۹ درصد کوچک (۱۰ تا ۵۰ نفر)، پنج درصد متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر) و تنها ۲ درصد بنگاه بزرگ هستند اما همین ۲ درصد بنگاه بزرگ، ۲۷ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان تصریح کرد: در لرستان سهم بنگاههای بزرگ و متوسط از مجموع واحدهای صنعتی تنها چهار درصد و میانگین کشور هفت درصد است که این امر یکی از دلایل اختلاف رتبه اشتغال و تعداد واحدها در استان محسوب میشود.