معاون استانداری لرستان خبر داد؛
تحقق ۱۸ همت سرمایهگذاری در حوزه صنایع شیمیایی در استان
پنج واحد تولیدکننده کودهای شیمیایی بیش از ۸۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می کند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با اشاره به تحقق ۱۸ همت سرمایهگذاری در حوزه صنایع شیمیایی در استان گفت: پنج واحد تولیدکننده کودهای شیمیایی بیش از ۸۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد می کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا امید امیدی شاه آباد روز سهشنبه بیست و دوم مهر ماه در تشریح سفر استاندار و هیات همراه به کشور چین اظهارداشت: این سفر با هدف جذب سرمایه گذار خارجی با توجه به ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد و آغاز عملیات اجرائی پنج واحد صنعتی اسید فسفریک خوراکی، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، کود فسفات و کلات آهن صورت گرفت.
وی افزود: با توجه به زیرساختها و پتانسیلهای موجود در مرکز استان که میتواند بعنوان یک ظرفیت مولد برای توسعه استان نقش آفرینی کند، شرکت کشت و صنعت ماهور دشت یافته که پیش از این در زمینه تولید محصولات کشاورزی (گلخانه ای، دامی و باغات) فعالیت داشت، بمنظور بهره گیری مناسب از این ظرفیت، ایده راه اندازی اولین شهرک صنعتی خصوصی غیردولتی با سرمایهگذاری خارجی جهت تبدیل شهرک تخصصی تولید انواع کودهای شیمیایی در استان را با حمایتهای مجموعههای مرتبط استانی، عملیاتی نمود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: هم اکنون این مجموعه در مراحل نهایی اخذ مجور منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد قرار دارد.
وی تصریح کرد: در این راستا مجوز ۵ کارخانه در داخل این شهرک «به مساحت ۶۶۶ هکتار» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر گردید که اولین طرح صنعتی در زمینه اسید فسفریک در دهه فجر سال ۱۴۰۳ با حضور وزیر جهاد کشاورزی و استاندار محترم، کلنگ زنی گردید.
به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، پس از گذشت تنها ۸ ماه، این مجموعه دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی میباشد، واحد دوم در زمینه اسید نیتریک کشاورزی و واحد سوم در زمینه کود کلات آهن، واحد چهارم در زمینه نیترات کلسیم گرانوله و واحد پنجم سوپر فسفات تریپل عملیات اجرایی آنها آغاز و نیز مجوزهای لازم صادر گردیده و همین امر ضرروت تامین زنجیره ارزش و همکاری مشترک با کشور چین و سرمایهگذاری خارجی در این بخش را ضروری نمود.
امیدی افزود: در این راستا با هدف توسعه همکاریهای صنعتی، بازدید از تکنولوژیها و فناوریهای نوین، جذب سرمایه گذاران خارجی، آشنایی با زنجیرههای تولید و ارزش و ارزیابی فنی، زیست محیطی و مدیریتی خطوط تولید (آشنایی با طراحی، تجهیزات، سیستمهای کنترل، ایمنی و بهره وری) با دعوت سرمایه گذاران خارجی، تیم اقتصادی استان به کشور چین سفر نمود.
وی تصریح کرد: ضمن بازدید از دو کارخانه در زمینه اسید نیتریک کشاورزی و اسید سولفوریک و سازندگان ماشین آلات و تجهیزات طرحهای مدنظر در استان و محصولات تولیدی زیر مجموعه کارخانجات درحال احداث که همگی جز نیازهای ضروری کشور بوده و غالبا از خارج کشور تامین میگردند، زمینه همکاری مشترک و حضور سرمایه گذاران خارجی را در استان فراهم شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان تصریح کرد: یکی از دستاوردهای این سفر با توجه به بازدیدهای بعمل آمده از کارخانجات مربوطه در کشور چین پیگیری برای ایجاد زنجیره تامین کودهای کشاورزی در دو دسته صنایع پایین دستی حاصل از اسید نیتریک کشاورزی شامل: نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم و نیترات منیزیم و در صنایع پایین دستی اسید فسفریک خوراکی، زنجیرههای کودهای تخصصی کشاورزی شامل «کودهای مایع فسفره، کودهای هیدرو پونیک و کودهای محلولپاشی و در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی و همچنین خوراک دام و طیور» میباشد.
امیدی گفت: در این راستا قصد داریم مجوزهای بینام تمامی مراحل این دو زنجیره تولید را توسط دستگاههای استان صادر نماییم تا هر سرمایه گذارای که قصد سرمایهگذاری ذیل این دو زنجیره را در صنایع پایین دستی داشته باشند تسریع شود.
وی افزود: همچنین در این سفر در دیدار با دکتر رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور چین موضوعات مهمی در خصوص سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهره گیری از فاینانس برای طرحهای اقتصادی و عمرانی گفتگو و مقرر شد در گام اول طرح توجیهی یک طرح عمرانی و یک طرح اقتصادی در این زمینه تهیه و ارسال شود تا اقدامات بعدی برای تامین مالی صورت گیرد.
وی ادامه داد: این واحدها علاوه بر تامین نیازهای کشور و ایجاد درآمد ارزی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال بیش از ۸۰۰ نفر در استان را فراهم میکند.
امیدی خاطرنشان کرد: در این سفر و طی بازدیدهای صورت گرفته با واحدهای فعال در این حوزه، بسترهای لازم برای انتقال فناوری، طراحی و تولید محصول نهایی عملیاتی میگردد و چرخه اقتصاد در این حوزه فعال میگردد.