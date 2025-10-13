خبرگزاری کار ایران
مدیر کل آموزش و پرورش لرستان خبر داد؛

اجرای طرح ملی «هم‌نوا» با شعار «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در استان/ پیوند دانش و مهارت با حضور ۵۵۱ دانش‌آموز لرستانی

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان اجرای طرح ملی «هم‌نوا» با شعار «هر دانش‌آموز، یک مهارت» در استان و حضور ۵۵۱ دانش‌آموز لرستانی در این طرح خبرداد.

به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز دوشنبه بیست و یکم مهرماه در جلسه طرح «هم نوا»، اظهار داشت: شعار اصلی طرح «هم‌نوا»، «هر دانش‌آموز، یک مهارت است» و این طرح ملی باهدف تربیت دانش‌آموزان توانمند، خلاق و مهارت‌محور اجرا می‌شود تا نسل آینده بتواند در کنار آموزش نظری، مهارت‌های کاربردی و شغلی لازم برای ورود به بازار کار را نیز فراگیرد. 

وی، افزود: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، گواهینامه رسمی فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند و طرح «هم‌نوا» برای دانش‌آموزان کاملاً رایگان است و در استان لرستان تاکنون ۵۵۱ دانش‌آموز در قالب ۹ هنرستان و ۲۳ رشته مهارتی در چهار شهرستان خرم‌آباد، کوهدشت، دورود و چگنی در حال مهارت‌آموزی هستند. 

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در تشریح اهداف طرح ملی «هم‌نوا» تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد پیوند میان آموزش نظری و مهارتی، شناسایی استعدادهای فنی دانش‌آموزان، افزایش انگیزه تحصیلی، و فراهم‌کردن بستر اشتغال پایدار برای نسل جوان است و این برنامه گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود. 

سهرابی، تأکید کرد: ضروری است از ظرفیت‌های استان در اجرای این طرح بیش‌ازپیش استفاده شود و سایر شهرستان‌ها نیز به اجرای آن بپیوندند. 

وی همچنین، برگزاری نشست‌های توجیهی و آموزشی برای مربیان آموزش‌دهنده از برنامه‌های مهم در ادامه مسیر را مهم دانست. 

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان، هم ضمن اعلام آمادگی این اداره کل گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استات با تمام ظرفیت در اجرای طرح ملی هم‌نوا همکاری می‌کند و این طرح، پیوند میان آموزش رسمی و مهارت‌افزایی را تقویت کرده و زمینه‌ساز اشتغال‌پذیری دانش‌آموزان در آینده خواهد بود. 

اله‌بخش اداوی، افزود: تجربه اجرای موفق این طرح در لرستان می‌تواند به عنوان یکی از استان‌های فعال در کشور مورد توجه قرار گیرد. 

وی اظهار داشت: طرح ملی «هم‌نوا» با هدف توسعه مهارت‌آموزی در میان دانش‌آموزان متوسطه دوم، در سراسر کشور در حال اجراست.

