معاون سیاسی فرمانداری خرم آباد؛
لزوم حمایت مالی از جوانان در آغاز زندگی مشترک/بانکها نقش کلیدی در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند
معاون سیاسی فرمانداری شهرستان خرمآباد بر لزوم حمایت مالی از جوانان در آغاز زندگی مشترک تاکید کرد و گفت بانکها نقش کلیدی در پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان دارند.
به گزارش ایلنا، مریم پورسرتیپ روز دوشنبه مهر ماه در جلسه ستاد ساماندهی شهرستان خرمآباد از تلاشها و زحمات کسانی که در مسیر توانمندسازی جوانان تلاش میکنند تقدیر کرد و اظهار داشت: جوانان سرمایههای اصلی و آیندهساز جامعه ما هستند و هر اقدامی که برای آنها انجام دهیم، سرمایهگذاری برای آینده شهرستان است.
وی افزود: وظیفه ما در این ستاد، ایجاد فرصتهای واقعی برای اشتغال، آموزش و مهارتآموزی جوانان است لذا، ضرورت دارد دستگاههای اجرایی متولی و بخش خصوصی، با همکاری زمینههای کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای نوپا را فراهم کنند.
معاون سیاسی فرمانداری شهرستان خرمآباد ادامه داد: یکی از مسائل مهم، حمایت مالی از جوانان در آغاز زندگی مشترک است که بانکها نقش کلیدی در پرداخت تسهیلات ازدواج دارند و دسترسی آسان به این منابع میتواند دغدغههای مالی جوانان را کاهش دهد؛ لذا باید بانکها فرآیندها را ساده کنند تا زوجهای جوان بتوانند با آرامش زندگی مشترک خود را آغاز کنند.
پورسرتیپ تصریح کرد: دستگاههای اجرایی نقش مهمی در ارائه برنامههای حمایتی دارند؛ هر نهاد و اداره میتواند با ارائه خدمات آموزشی، مشاورهای، فرهنگی و اشتغالمحور، جوانان را در مسیر رشد فردی و اجتماعی همراهی کند و در این میان، هماهنگی میان دستگاهها کلید موفقیت در ارائه خدمات مؤثر و جامع به جوانان است.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی و فرهنگی جوانان، گفت: برنامههای ورزشی، فرهنگی و هنری، فعالیتهای داوطلبانه و ایجاد فضاهای مناسب، روحیه و انگیزه جوانان را بالا میبرد و تعلق آنها به شهرستان را تقویت میکند.
معاون سیاسی فرمانداری شهرستان خرمآباد با بیان اینکه ستاد ساماندهی جوانان باید محلی برای شنیدن صدای جوانان باشد، بیان کرد: دغدغهها، ایدهها و پیشنهادات آنان راهنمای ما در تصمیمگیریها خواهد بود تا برنامهها با نیازهای واقعی جوانان همسو باشد.
وی در پایان از همه اعضای ستاد و دستگاههای اجرایی خواست با همکاری یکدیگر، گامهای عملی برای توانمندسازی جوانان بردارند و محیطی فراهم کنند که جوانان با انگیزه و امید، در توسعه شهرستان نقشآفرینی کنند.