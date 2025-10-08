خبرگزاری کار ایران
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان:

ظرفیت‌های اقتصادی لرستان در همایش وفاق ملی برای سرمایه گذاری در تولید معرفی می شود

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: در همایش وفاق ملی برای سرمایه گذاری در تولید تلاش می کنیم به بهترین شکل توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان را معرفی و از سرمایه گذاران حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، به دغدغه وزیر کار، استاندار و نمایندگان مجلس در استان برای توسعه، اشتغال و معیشت مردم منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برنامه‌ریزی جامع، سیاست‌های خود را برای توسعه مناطق مختلف استان بکار برد و در این زمینه در چندین مرحله سرمایه گذاران از مناطق مختلف کشور برای آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندیهای استان بازدید کردند. 

وی با تاکید بر اینکه تحقق توسعه پایدار با حضور فعال مردم، سرمایه‌گذاران داخلی امکان‌پذیر می‌باشد افزود: در این راستا همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید” باهدف جذب سرمایه گذاران باحضور سرمایه گذاران اقتصادی بصورت منطقه‌ای در سطح استان برگزار می‌شود و نوزدهم مهرماه این همایش با پیگیری دکتر لک علی آبادی نماینده محترم مردم شهرستان‌های دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و مشارکت اتاق بازرگانی استان، استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی در شهرستان دورود برگزار می‌شود و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهرستانهای دورود و ازنا برای سرمایه‌گذاری معرفی خواهد شد. 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: این همایش با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان و ایجاد فضایی برای تعامل و همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شود و در آن تلاش می‌کنیم زمینه‌های لازم برای توسعه منطقه‌ای را فراهم کنیم. 

توصیفیان با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خصوصی به عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های توسعه اقتصادی، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایفا می‌کند، گفت: معرفی توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های دورود و ازنا از اهداف برگزاری این همایش بوده همچنین پیشنهاد بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذار در سطح ملی، استانی و منطقه‌ای و ایجاد شبکه ارتباطی و تخصصی بین سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، دولت و بخش خصوصی از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. 

وی با اشاره به محورهای چهارگانه این همایش، اظهار کرد: محورهای همایش وفاق ملی سرمایه‌گذاری برای تولید در شهرستان دورود شامل توسعه به مثابه وفاق ملی، سرمایه‌گذاری وفاق محور: فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طرح‌های پیشران محرک توسعه، بازخوانی تجربه کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق و روش‌های نوین تامین مالی تشریح می‌شود. 

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: تلاش داریم با حمایت‌های مستمر مقام عالی وزارت کار و استاندار، این همایش در سایر مناطق مختلف استان بصورت دوره‌ای برگزار و از ظرفیت و توان سرمایه گذاران و هلدینگ‌های اقتصادی کشور برای توسعه اقتصادی استان بهره ببریم. 

توصیفیان همچنین به تجلیل از تعاونگران برتر استان در این همایش اشاره کرد و گفت: در این همایش از ۱۲ شرکت تعاونی برتر که در سطح ملی و استانی رتبه برتر را کسب کرده‌اند معرفی و تجلیل شوند.

