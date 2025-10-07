به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان سه‌شنبه ۱۵ مهر در جریان بازدید از ورزشگاه رها شده روستای دارایی این شهرستان اظهار کرد: این مجموعه ورزشی در گذشته، علاوه بر خدمت‌رسانی به اهالی روستای دارایی، میزبان جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر از روستاهای اطراف نیز بوده است.

وی افزود: حتی مهمانانی از خارج شهرستان نیز از این مجموعه استفاده می‌کردند، اما متأسفانه به دلیل نبود مراقبت و رسیدگی، این مکان رها شده است.

درمنان با اشاره به مطالبات مردمی و دستور ویژه استاندار لرستان برای رسیدگی به وضعیت این مجموعه، گفت: با هدف احیای مجدد این فضای ورزشی، از محل بازدید به‌عمل آمد وپیمانکار برای انجام این پروژه تعیین شده و به زودی عملیات بهسازی و مرمت آن آغاز شود.

وی ادامه داد: پیمانکار پروژه تعیین شده و از فردا کار بازسازی این مجموعه ورزشی رسماً آغاز خواهد شد.

فرماندار خرم‌آباد در پایان تأکید کرد: نکته مهم این است که پس از بازسازی، باید نگهداری و مراقبت از اماکن ورزشی جدی گرفته شود. همه شهروندان، به‌ویژه جوانان، باید در حفظ اموال عمومی و بیت‌المال نهایت دقت را داشته باشند. امیدواریم با تلاش مدیرکل ورزش و جوانان استان، این ورزشگاه به روزهای پررونق گذشته بازگردد و بار دیگر محلی برای نشاط و فعالیت جوانان منطقه باشد.

این ورزشگاه ۱۴ هزار متر مربع مساحت دارد که زیربنای سالن و ساختمان الحاقی آن ۸۰۰ متر مربع است و شامل سالن ورزشی و زمین خاکی فوتبال است.

انتهای پیام/