خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاکید فرماندار مرکز لرستان بر بازسازی ورزشگاه رها شده روستای دارایی شهرستان خرم‌آباد

تاکید فرماندار مرکز لرستان بر بازسازی ورزشگاه رها شده روستای دارایی شهرستان خرم‌آباد
کد خبر : 1696969
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار مرکز لرستان از آغاز عملیات بهسازی و مرمت ورزشگاه رهاشده روستای دارایی شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا،  نورالدین درمنان سه‌شنبه ۱۵ مهر در جریان بازدید از ورزشگاه رها شده روستای دارایی این شهرستان اظهار کرد: این مجموعه ورزشی در گذشته، علاوه بر خدمت‌رسانی به اهالی روستای دارایی، میزبان جمعیتی بالغ بر ۵۰ هزار نفر از روستاهای اطراف نیز بوده است.

وی افزود: حتی مهمانانی از خارج شهرستان نیز از این مجموعه استفاده می‌کردند، اما متأسفانه به دلیل نبود مراقبت و رسیدگی، این مکان رها شده است.

درمنان با اشاره به مطالبات مردمی و دستور ویژه استاندار لرستان برای رسیدگی به وضعیت این مجموعه، گفت: با هدف احیای مجدد این فضای ورزشی، از محل بازدید به‌عمل آمد وپیمانکار برای انجام این پروژه تعیین شده و به زودی عملیات بهسازی و مرمت آن آغاز شود.

وی ادامه داد: پیمانکار پروژه تعیین شده و از فردا کار بازسازی این مجموعه ورزشی رسماً آغاز خواهد شد.

 فرماندار خرم‌آباد در پایان تأکید کرد: نکته مهم این است که پس از بازسازی، باید نگهداری و مراقبت از اماکن ورزشی جدی گرفته شود. همه شهروندان، به‌ویژه جوانان، باید در حفظ اموال عمومی و بیت‌المال نهایت دقت را داشته باشند. امیدواریم با تلاش مدیرکل ورزش و جوانان استان، این ورزشگاه به روزهای پررونق گذشته بازگردد و بار دیگر محلی برای نشاط و فعالیت جوانان منطقه باشد.

این ورزشگاه ۱۴ هزار متر مربع مساحت دارد  که زیربنای سالن و ساختمان الحاقی آن ۸۰۰ متر مربع است و شامل سالن ورزشی و زمین خاکی فوتبال است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ