به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی پانزدهم مهرماه با اشاره به انعقاد ۱۸ قرارداد عمرانی و زیرساختی در شهرک‌های صنعتی شماره ۳ و ۴ خرم‌‌آباد اظهار کرد: این قراردادها با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۵۴ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان در شهرک‌های صنعتی شماره ۳ و ۴ خرم‌آباد منعقد شده است.

به گفته وی ۱۶ قرارداد به ارزش ۱۱۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان در شهرک صنعتی شماره ۳ و ۲ قرارداد به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۰۷ میلیون تومان در شهرک صنعتی شماره ۴ منعقد شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تصریح کرد: این سرمایه‌گذاری در قالب پروژه‌های متعددی از جمله طراحی و اجرای شبکه فیبر نوری، تکمیل جدول‌گذاری و عملیات خاکی، احداث ۱۲ مجتمع کارگاهی، احداث مخزن هوایی و شبکه توزیع آب، اجرای شبکه گاز، عملیات خاکی معابر فاز توسعه، برق‌رسانی به واحدهای خدماتی و اجرای فضای سبز صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تأمین برق شهرک‌های صنعتی شماره ۳ و ۴ خرم‌آباد، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها نقش کلیدی در شتاب‌بخشی به توسعه این قطب‌های صنعتی و تقویت بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد داشت.

محمدی تأکید کرد: پیگیری و عقد این قراردادها با هدف تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های حیاتی صورت گرفته و ما را در تحقق هدف بزرگتری که همانا توسعه پایدار صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی در استان لرستان است، یاری خواهد کرد.

