فعالیت ۴۷۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در لرستان

به گزارش ایلنا، الله بخش اداوی روز یکشنبه سیزدهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بیشترین آموزش‌های فنی حرفه‌ای لرستان از طریق مراکز دولتی ارائه شد، اظهار کرد: بیشترین ساعت آموزش برای متقاضیان مهارت امسال با سه هزار و ۹۹۱ نفر ساعت در بخش دولتی بوده است.

وی تصریح کرد: مشاغل آموزشی استان در چهار رشته اصلی خدمات، صنعت، هنر، کشاورزی و فنی ارائه، زیرساخت‌های لازم در این راستا ایجاد شده و در حوزه فرهنگ و گردشگری نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به بهره مندی ۹ هزار و ۲۴۴ نفر از آموزش‌های این نهاد طی سال جاری افزود: بر این اساس ۲۵۳ فارغ التحصیل دانشگاهی، ۶۸۷ دانش آموز، ۴۳۳ دانشجو، ۲۰۱ زن خانه دار، ۷۹۱ زندانی، ۲۱۶ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی، ۷۶ زن سرپرست خانوار، ۳۳ نفر از آسیب دیدگان اجتماعی، ۲۷۵ نفر از مناطق روستایی، ۱۹ نفر از جامعه عشایری، ۷۶ فرد دارای معلولیت، ۳۷۴ شاغل در بنگاه‌های اقتصادی، ۳۰۱ معتاد بهبود یافته، ۳۸ مشمول بیمه بیکاری، ۴۶ کودک کار و خیابانی این آموزش‌ها را فرا گرفته اند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای لرستان اظهار داشت: در حوزه خدمات ۲ هزار و ۷۴۷ نفر، صنعت پنج هزار و ۱۲۵، هنر ۹۰۷ و کشاورزی نیز ۴۶۵ نفر از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای لرستان بهره‌مند شدند.

اداوی بیان کرد: هم اکنون ۱۳۷ کارگاه ثابت شهری، ۴۰ کارگاه روستایی و ۴۵ کارگاه سیار شهری برای توسعه مهارت آموزی و رونق کسب و کار در استان لرستان فعال است.

