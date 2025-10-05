خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد؛

نصب و راه‌اندازی بیش از هشت هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری در لرستان

نصب و راه‌اندازی بیش از هشت هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری در لرستان
کد خبر : 1695928
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از نصب و راه‌اندازی هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند امسال برای مشترکان تجاری در سطح استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز یکشنبه سیزدهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این اقدام بر اساس دستورالعمل‌های شرکت توانیر با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و ارتقای تاب‌آوری شبکه صورت‌گرفته است. 

وی توضیح داد: کنتورهای نصب شده شامل تک‌فاز و سه‌فاز بوده و ظرفیت آن‌ها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و هشت آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر می‌باشد. 

 مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در خصوص مزایای کنتورهای هوشمند گفت: مدیریت بهتر مصرف انرژی و امکان مشاهده لحظه‌ای مصرف، کاهش هزینه‌ها با شناسایی زمان اوج مصرف و انتقال مصرف به ساعات ارزان‌تر، تشخیص سریع‌تر قطعی برق و رفع سریع‌تر مشکلات، حذف قبض‌های تخمینی و محاسبه بر اساس مصرف واقعی، بهبود پایداری شبکه و مدیریت بهینه از مزایای نصب کنتورهای هوشمند است. 

جمشیدی گفت: در اجرای این طرح، ۲۴ تیم تخصصی متشکل از همکاران و پیمانکاران استانی مشارکت داشتند که نقش مهمی در اجرای موفق پروژه ایفا کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی