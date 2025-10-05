مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد؛
نصب و راهاندازی بیش از هشت هزار دستگاه کنتور هوشمند برای مشترکان تجاری در لرستان
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از نصب و راهاندازی هشت هزار و ۳۴۵ دستگاه کنتور هوشمند امسال برای مشترکان تجاری در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز یکشنبه سیزدهم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این اقدام بر اساس دستورالعملهای شرکت توانیر با هدف مدیریت مصرف انرژی، کاهش هزینهها و ارتقای تابآوری شبکه صورتگرفته است.
وی توضیح داد: کنتورهای نصب شده شامل تکفاز و سهفاز بوده و ظرفیت آنها در مناطق عادی ۱۴ کیلووات و هشت آمپر و در مناطق گرمسیری ۱۶ کیلووات و ۲۸ آمپر میباشد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در خصوص مزایای کنتورهای هوشمند گفت: مدیریت بهتر مصرف انرژی و امکان مشاهده لحظهای مصرف، کاهش هزینهها با شناسایی زمان اوج مصرف و انتقال مصرف به ساعات ارزانتر، تشخیص سریعتر قطعی برق و رفع سریعتر مشکلات، حذف قبضهای تخمینی و محاسبه بر اساس مصرف واقعی، بهبود پایداری شبکه و مدیریت بهینه از مزایای نصب کنتورهای هوشمند است.
جمشیدی گفت: در اجرای این طرح، ۲۴ تیم تخصصی متشکل از همکاران و پیمانکاران استانی مشارکت داشتند که نقش مهمی در اجرای موفق پروژه ایفا کردند.