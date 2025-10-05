به گزارش ایلنا، علی کردعلیوند روز سه شنبه سیزدهم مهرماه در کمیسیون رفع تداخلات ارضی در سالن جلسات جهاد برگزار شد با اشاره به اهمیت کمیسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی اظهار کرد: این کمیسیون به‌عنوان یک نهاد قانونی، باهدف رفع مشکلات ناشی از تداخلات اراضی دولتی و خصوصی، در جهت تسهیل روند توسعه کشاورزی و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان گام برمی‌دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد، تداخلات زمین‌ها موجب ایجاد اختلالات در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و تخصیص منابع می‌شود گفت: کمیسیون رفع تداخلات با شناسایی و بررسی دقیق این مشکلات، فرصت‌های مناسبی برای حل‌وفصل این موضوعات فراهم می‌آورد و به کشاورزان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

کردعلیوند ادامه داد: اقدامات کمیسیون رفع تداخلات، علاوه بر افزایش امنیت مالکیت کشاورزان، به کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی میان مالکان کمک می‌کند که این موضوع تأثیر مستقیمی بر بهبود روابط اجتماعی و اقتصادی در مناطق روستایی دارد.

وی افزود: تداخلات اراضی کشاورزی همواره یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر توسعه بخش کشاورزی بوده است. ازآنجاکه بسیاری از اراضی کشاورزی به‌ویژه در مناطق روستایی در مالکیت‌های مختلفی قرار دارند، حل این معضل می‌تواند ضمن کاهش اختلافات حقوقی و قضائی، به تسهیل فرایند تولید و توسعه کشاورزی کمک کند.

