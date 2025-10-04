رئیس اتاق بازرگانی لرستان:
پنج قلم اصلی صادرات ایران به قزاقستان در این استان تولید میشود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت:پنج قلم اصلی صادرات ایران به قزاقستان در استان تولید میشود و این موضوع میتواند بستر توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو طرف را فراهم کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خاکی روز شنبه دوازدهم مهرماه در دیدار هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان با سفیر جمهوری قزاقستان در ایران اظهار کرد: قزاقستان از کشورهای مهم آسیای مرکزی است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای اقتصادی خود، جایگاه ویژهای در تعاملات منطقهای ایران دارد.
وی حجم تجارت ایران و قزاقستان را ۳۴۰ میلیون دلار در سال گذشته اعلام کرد و گفت: هدفگذاری برای افزایش این رقم به سه میلیارد دلار انجام شده و با وجود محدودیتهای بینالمللی، امیدواریم با برنامهریزی و هماهنگیهای مشترک، این هدف محقق شود.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: روابط ایران و قزاقستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ تاکنون همواره مثبت، پایدار و رو به گسترش بوده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مشترک اقتصادی میان دو کشور ادامه داد: ایران با موقعیت جغرافیایی ممتاز، توسعه حوزههای ترانزیتی و لجستیکی را به عنوان اولویت نخست دنبال میکند و این موضوع در سطح عالی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی جمعیت لرستان را حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و وسعت آن را ۲۸ هزار کیلومتر مربع عنوان کرد و گفت: این استان در مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور قرار دارد و از ظرفیتهای قابلتوجهی در بخش آب، صنعت، معدن و کشاورزی برخوردار است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی لرستان، این استان با برخورداری از ۱۳ میلیارد مترمکعب منابع آبی، ۱۱ درصد از روانآبهای کشور را در خود جای داده و این ویژگی میتواند زمینهای مناسب برای سرمایهگذاری خارجی در صنایع آببر فراهم کند.
خاکی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی در لرستان فعالیت دارند و صنایع بزرگ آن شامل پتروشیمی، داروسازی انسانی و دامی، محصولات کشاورزی و صنایع کانی غیرفلزی میباشد همچنین با بیش از ۲۲ نوع ماده معدنی بهرهبرداریشده و تنوع بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی، جزو استانهای برتر کشور در این حوزه محسوب میشود.
وی افزود: لرستان در زمینه سنگهای تزئینی و ساختمانی میان پنج استان برتر کشور قرار گرفته و ۲۰۰ واحد سنگبری فعال دارد همچنین در معادن کانیهای غیرفلزی و تولید کربنات کلسیم رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی لرستان گفت: این استان دارای ۸۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی مرغوب و ۱۰۰ هکتار گلخانه صنعتی است که ۲۵ هکتار از آنها فردا مورد بازدید قرار خواهد گرفت چراکه محصولات گلخانهای استان با فناوریهای نوین تولید میشود و کاملاا سالم و صادراتمحور هستند.
خاکی افزود: لرستان در تولید انجیر سیاه رتبه نخست کشور را دارد و تلاش میشود زمینه صادرات تازه این محصول فراهم شود.
وی بیان کرد: همچنین این استان با تولید ۳۸ هزار تن ماهی سردآبی، رتبه اول کشور در استانهای غیرساحلی را به خود اختصاص داده است و جشنواره ملی شیلات در آبانماه برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: صنایع دارویی انسانی، دامی و گیاهی نیز از بخشهای مهم اقتصادی لرستان به شمار میآیند و از نظر زیرساختی نیز لرستان دارای فرودگاه فعال، گمرک، مسیرهای ترانزیتی شمال به جنوب و خط راهآهن است که در آینده به مرکز استان متصل خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی لرستان افزود: آزادراه خرمآباد – تهران نیز با تکمیل حدود ۶۰ کیلومتر باقیمانده، مسیر ارتباطی استان با پایتخت را به کمتر از چهار ساعت کاهش خواهد داد.
وی درباره برنامههای اتاق بازرگانی لرستان برای توسعه روابط با قزاقستان گفت: هماهنگیهای لازم با اتاق مشترک ایران و قزاقستان انجام خواهد شد تا ظرفیتهای صادراتی استان در حوزه پتروشیمی، کشاورزی و مصالح ساختمانی بهطور هدفمند در تعاملات دوجانبه استفاده شود.
خاکی از اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری، برگزاری نمایشگاههای مشترک و امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی لرستان و اتاق مشترک ایران و قزاقستان خبر داد و اضافه کرد: استفاده از تعرفههای ترجیحی میتواند به گسترش صادرات ۲ کشور کمک کند.
وی به ظرفیتهای گردشگری لرستان نیز اشاره کرد و گفت: این استان با قدمت تاریخی بیش از ۶۳ هزار سال و ثبت آثار پیشاتاریخ در فهرست جهانی یونسکو، از جاذبههای طبیعی و فرهنگی فراوانی برخوردار است.
خاکی افزود: قلعه فلکالافلاک نیز در حال طی مراحل ثبت جهانی است که بازدید از این اثر تاریخی در برنامه هیات قزاقی قرار دارد.
وی تصریح کرد: در زمینه سرمایهگذاری، مشوقهای مناسبی از جمله معافیتهای مالیاتی بلندمدت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده همچنین شهرک صنعتی خصوصی لرستان در حوزه تولید کودهای شیمیایی فعال است که از آن نیز بازدید خواهد شد.