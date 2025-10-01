استاندار لرستان:
روابط عمومی باید به عنوان بازوی سازمان و برای ارتقای سرمایه اجتماعی شناخته شود
استاندار لرستان گفت: روابط عمومی باید به عنوان بازوی اصلی سازمان برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شناخته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه نهم مهرماه در نشست شورای روابط عمومیهای استان، روابط عمومی را پازل تکمیلکننده فعالیتهای سازمانها دانست و اظهار داشت: حتی اگر سازمانی بهترین خدمات را ارائه دهد، در بیان دستاوردها و تشریح آنها برای مردم ناتوان باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد چراکه روابط عمومیها در این میان نقش تعیینکننده دارند و ارتباط دو سویه میان مدیران و مردم را برقرار میکنند.
وی افزود: اگرچه هر دستگاهی فعالیتهای متنوعی انجام میدهد اما تا زمانی که این اقدامات برای جامعه هدف به درستی تبیین نشود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و این وظیفه مهم بر عهده روابط عمومیهاست.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت صداقت در تشریح عملکرد دستگاهها بیان کرد: روابط عمومی علاوه بر تبیین فعالیتها باید دیدگاهها و انتقادات مردم را نیز دریافت و منتقل کنند تا در نهایت رضایتمندی عمومی افزایش یابد و دیوارهای بیاعتمادی در جامعه از بین برود.
شاهرخی اضافه کرد: روابط عمومی نه تنها در پایان فعالیتهای یک دستگاه بلکه از آغاز تا نتیجهگیری نقشآفرینی دارد و باید به عنوان یکی از مهمترین و مورد توجهترین واحدها در سازمانها مورد حمایت قرار گیرد.
وی همچنین با انتقاد از برخی نگاههای تقلیلگرایانه نسبت به جایگاه روابط عمومی ادامه داد: گاهی دیده میشود که نیروهای بدون انگیزه یا تجهیزات قدیمی به این بخش اختصاص داده میشود در حالی که روابط عمومی به آموزش، ابزارهای بهروز و توجه ویژه نیاز دارد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.
استاندار لرستان شورای روابط عمومی استانداری را روابط عمومی مادر دستگاههای اجرایی استان دانست و تاکید کرد: این شورا باید به صورت منظم دورههای آموزشی و جلسات تخصصی برای ارتقای دانش و توانمندی روابط عمومیها برگزار کند.
شاهرخی ضمن قدردانی از فعالان این حوزه تصریح کرد: برخی از چالشهایی که امروز در دستگاههای اجرایی مشاهده میشود ناشی از کمتوجهی مدیران به روابط عمومی یا ضعف در کارایی این بخش است و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.
وی ادامه داد: نگاه مدیران به روابط عمومی باید تغییر کند و به جای اینکه این بخش محلی برای جبران کمبود نیرو یا رفع مشکلات داخلی باشد، باید به عنوان بازوی اصلی سازمان برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شناخته شود.
استاندار لرستان برگزاری نشست مشترک مدیران دستگاهها با روابط عمومیها را ضروری عنوان کرد و گفت: این جلسه باید تا پایان مهرماه با حضور مدیران و روابط عمومیها برگزار شود تا زمینه برای همافزایی و هماهنگی بیشتر فراهم شود.
شاهرخی با اشاره به تراکم برنامههای کاری خود از تاخیر در برگزاری این نشست عذرخواهی کرد و تاکید کرد: ظرف ۲ هفته آینده این جلسه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای گفتوگوی مستقیم مدیران با روابط عمومیها فراهم میشود.
استاندار لرستان افزود: روابط عمومیها فقط ابزار تبلیغ مدیران نیستند بلکه باید نقش واقعی خود را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مدیریت ایفا کنند.
شاهرخی تاکید کرد: مدیران باید باور داشته باشند که روابط عمومی یکی از کلیدهای اصلی حل مسائل و کاهش نارضایتیها است و بیتوجهی به این بخش میتواند، نارضایتیهای جدیدی ایجاد کند.
وی با بیان اینکه روابط عمومیها باید مجهز به امکانات و تجهیزات روز باشند، افزود: انتظار میرود ظرفیت این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و نگاه مدیران در این حوزه تغییر کند.
وی اظهار کرد: در هفتههای آینده جلسهای با حضور مدیران کل و مسوولان روابط عمومی دستگاهها برگزار خواهد شد تا با همفکری و تبادل نظر، راهکارهای عملی برای ارتقای جایگاه روابط عمومیها به دست آید.
شاهرخی با اشاره به جایگاه سخت و حساس روابط عمومی بیان کرد: همکاران این حوزه ساعات طولانی و حتی در ایام تعطیل درگیر مسوولیت هستند، بنابراین لازم است علاوه بر سختی کار، نظام عادلانهای برای ارتقا، مزایا و اضافهکار آنان پیشبینی شود.
وی افزود: در بسیاری از دستگاهها، نیروهای روابط عمومی باوجود عملکرد مناسب، در جایگاه خود باقی میمانند و امکان ارتقا برای آنان فراهم نمیشود که این امر موجب کاهش انگیزه و ناکامی در کادرسازی آینده خواهد شد.
استاندار لرستان اضافه کرد: جانشینپروری در روابط عمومی یک ضرورت است و مدیران باید بپذیرند که نیروهای باانگیزه و متخصص بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند و جایگزینهای توانمند برای آینده تربیت شوند.
شاهرخی ادامه داد: روابط عمومیها باید از نگاه تبعی و حاشیهای خارج شوند چرا که این بخش یکی از تخصصیترین کارها در دستگاهها است و همکاران آن نیازمند آموزش و پشتیبانی مداوم هستند.
وی یادآور شد: اولین بخشی که مردم براساس عملکرد آن قضاوت میکنند روابط عمومی دستگاههاست، بنابراین این حوزه باید با برنامهریزی، آموزش و بهرهگیری از نیروهای متخصص تقویت شود.
استاندار لرستان گفت: انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد تغییر نگاه به روابط عمومیها و استفاده حداکثری از ظرفیت این بخش باشیم تا نقش واقعی خود را در ارتباط مردم با مسوولان ایفا کنند.