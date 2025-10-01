روابط عمومی باید به عنوان بازوی سازمان و برای ارتقای سرمایه اجتماعی شناخته شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه نهم مهرماه در نشست شورای روابط عمومی‌های استان، روابط عمومی را پازل تکمیل‌کننده فعالیت‌های سازمان‌ها دانست و اظهار داشت: حتی اگر سازمانی بهترین خدمات را ارائه دهد، در بیان دستاوردها و تشریح آن‌ها برای مردم ناتوان باشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد چراکه روابط عمومی‌ها در این میان نقش تعیین‌کننده دارند و ارتباط دو سویه میان مدیران و مردم را برقرار می‌کنند.

وی افزود: اگرچه هر دستگاهی فعالیت‌های متنوعی انجام می‌دهد اما تا زمانی که این اقدامات برای جامعه هدف به درستی تبیین نشود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت و این وظیفه مهم بر عهده روابط عمومی‌هاست.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت صداقت در تشریح عملکرد دستگاه‌ها بیان کرد: روابط عمومی علاوه بر تبیین فعالیت‌ها باید دیدگاه‌ها و انتقادات مردم را نیز دریافت و منتقل کنند تا در نهایت رضایتمندی عمومی افزایش یابد و دیوارهای بی‌اعتمادی در جامعه از بین برود.

شاهرخی اضافه کرد: روابط عمومی نه تنها در پایان فعالیت‌های یک دستگاه بلکه از آغاز تا نتیجه‌گیری نقش‌آفرینی دارد و باید به عنوان یکی از مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین واحدها در سازمان‌ها مورد حمایت قرار گیرد.

وی همچنین با انتقاد از برخی نگاه‌های تقلیل‌گرایانه نسبت به جایگاه روابط عمومی ادامه داد: گاهی دیده می‌شود که نیروهای بدون انگیزه یا تجهیزات قدیمی به این بخش اختصاص داده می‌شود در حالی که روابط عمومی به آموزش، ابزارهای به‌روز و توجه ویژه نیاز دارد تا بتواند وظایف خود را انجام دهد.

استاندار لرستان شورای روابط عمومی استانداری را روابط عمومی مادر دستگاه‌های اجرایی استان دانست و تاکید کرد: این شورا باید به صورت منظم دوره‌های آموزشی و جلسات تخصصی برای ارتقای دانش و توانمندی روابط عمومی‌ها برگزار کند.

شاهرخی ضمن قدردانی از فعالان این حوزه تصریح کرد: برخی از چالش‌هایی که امروز در دستگاه‌های اجرایی مشاهده می‌شود ناشی از کم‌توجهی مدیران به روابط عمومی یا ضعف در کارایی این بخش است و باید این موضوع با جدیت پیگیری شود.

وی ادامه داد: نگاه مدیران به روابط عمومی باید تغییر کند و به جای اینکه این بخش محلی برای جبران کمبود نیرو یا رفع مشکلات داخلی باشد، باید به عنوان بازوی اصلی سازمان برای جلب اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی شناخته شود.

استاندار لرستان برگزاری نشست مشترک مدیران دستگاه‌ها با روابط عمومی‌ها را ضروری عنوان کرد و گفت: این جلسه باید تا پایان مهرماه با حضور مدیران و روابط عمومی‌ها برگزار شود تا زمینه برای هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر فراهم شود.

شاهرخی با اشاره به تراکم برنامه‌های کاری خود از تاخیر در برگزاری این نشست عذرخواهی کرد و تاکید کرد: ظرف ۲ هفته آینده این جلسه برگزار خواهد شد و فرصت مناسبی برای گفت‌وگوی مستقیم مدیران با روابط عمومی‌ها فراهم می‌شود.

استاندار لرستان افزود: روابط عمومی‌ها فقط ابزار تبلیغ مدیران نیستند بلکه باید نقش واقعی خود را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مدیریت ایفا کنند.

شاهرخی تاکید کرد: مدیران باید باور داشته باشند که روابط عمومی یکی از کلیدهای اصلی حل مسائل و کاهش نارضایتی‌ها است و بی‌توجهی به این بخش می‌تواند، نارضایتی‌های جدیدی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی‌ها باید مجهز به امکانات و تجهیزات روز باشند، افزود: انتظار می‌رود ظرفیت این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و نگاه مدیران در این حوزه تغییر کند.

وی اظهار کرد: در هفته‌های آینده جلسه‌ای با حضور مدیران کل و مسوولان روابط عمومی دستگاه‌ها برگزار خواهد شد تا با همفکری و تبادل نظر، راهکارهای عملی برای ارتقای جایگاه روابط عمومی‌ها به دست آید.

شاهرخی با اشاره به جایگاه سخت و حساس روابط عمومی بیان کرد: همکاران این حوزه ساعات طولانی و حتی در ایام تعطیل درگیر مسوولیت هستند، بنابراین لازم است علاوه بر سختی کار، نظام عادلانه‌ای برای ارتقا، مزایا و اضافه‌کار آنان پیش‌بینی شود.

وی افزود: در بسیاری از دستگاه‌ها، نیروهای روابط عمومی باوجود عملکرد مناسب، در جایگاه خود باقی می‌مانند و امکان ارتقا برای آنان فراهم نمی‌شود که این امر موجب کاهش انگیزه و ناکامی در کادرسازی آینده خواهد شد.

استاندار لرستان اضافه کرد: جانشین‌پروری در روابط عمومی یک ضرورت است و مدیران باید بپذیرند که نیروهای باانگیزه و متخصص بتوانند مسیر پیشرفت را طی کنند و جایگزین‌های توانمند برای آینده تربیت شوند.

شاهرخی ادامه داد: روابط عمومی‌ها باید از نگاه تبعی و حاشیه‌ای خارج شوند چرا که این بخش یکی از تخصصی‌ترین کارها در دستگاه‌ها است و همکاران آن نیازمند آموزش و پشتیبانی مداوم هستند.

وی یادآور شد: اولین بخشی که مردم براساس عملکرد آن قضاوت می‌کنند روابط عمومی دستگاه‌هاست، بنابراین این حوزه باید با برنامه‌ریزی، آموزش و بهره‌گیری از نیروهای متخصص تقویت شود.

استاندار لرستان گفت: انتظار می‌رود در آینده نزدیک شاهد تغییر نگاه به روابط عمومی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت این بخش باشیم تا نقش واقعی خود را در ارتباط مردم با مسوولان ایفا کنند.

