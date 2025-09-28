خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در بروجرد

ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی در بروجرد
کد خبر : 1692690
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان از ایجاد شهرک فناوری گیاهان دارویی و زنجیره تولید متمرزکز در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، فرزاد محمدی روز یکشنبه ششم مهر ماه در جلسه بررسی خوشه‌های صنعتی بروجرد که در فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳۵ درصد صنعت استان در بروجرد بوده و قطب صنعت استان است ظرفیت افزایش شهرک صنعتی را دارد. 

وی افزود: بروجرد دارای ۶۸ هکتار منطقه ویژه اقتصادی و ۱۳۰ هکتار شهرک صنعتی بوده که فقط ۱۰ درصد عرصه شهرستان محسوب می‌شود و با توجه به اینکه ۳۵ درصد صنایع را داراست ضرورت ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید وجود دارد. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با بیان اینکه ایجاد شهرک صنعتی شماره ۳ بروجرد در دستور کار قرار گرفته و ماده ۲۱ آن به امضا رسیده است، افزود: برای شکل‌گیری شهرک فناوری، نواحی صنعتی و شهرک‌های صنفی در حریم شهر مصوبات هیات وزیران را دارند و بر این اساس ایجاد شهرک فناوری در بروجرد مصوب شده است. 

محمدی اضافه کرد: شهرک فناوری در خوشه گیاهان دارویی در بروجرد ایجاد خواهد شد که با ایجاد آن به میزان شهرک‌های صنعتی شهرستان افزوده خواهد شد. 

وی بیان کرد: برای این شهرک ۵۲۰ هکتار اراضی در محدوده جاده ونایی مشخص شده که تمام زنجیره کاشت، داشت، برداشت، توسعه و تحقیق می‌تواند در آنجا متمرکز شود. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: در کنار مطالعات شهرک صنعتی شماره ۳ بروجرد نیز برای ایجاد نواحی صنعتی نیز ۲ نقطه ۵۰ هکتاری و یک ۲۰ هکتاری مشخص شده است. 

قدرت الله ولدی معاون استاندار لرستان و فرماندار ویژه بروجرد نیز در این جلسه، اظهار کرد: در بروجرد شهرک صنعتی شماره ۳ بروجرد به سرانجام رسیده اما واحد صنعتی هنوز آنجا مستقر نشده است. 

وی خاطرنشان کرد: نباید بهانه‌ای برای انجام کارها وجود داشته باشد، در حال حاضر سرمایه‌گذاران پای کار هستند و باید دستگاه‌های مرتبط همکاری لازم را با آن‌ها داشته باشند. 

فرماندار ویژه بروجرد با بیان اینکه ۶ خوشه صنعتی در بروجرد راه‌اندازی خواهد شد، افزود: این خوشه‌ها شامل چوب، خوشه فلز و اتاق‌سازی، خوشه فناوری گیاهان دارویی، خوشه پلاستیک و خوشه پوشاک است. 

ولدی تصریح کرد: شهرک صنعتی شماره ۳ هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا سرمایه‌گذار در این شهرک آغاز به کار کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی