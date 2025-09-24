طرح یارانه دستمزد و کاروزی در استان اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، هفدهمین نشست هم‌اندیشی شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی وزارت کار در استان روز چهارشنبه دوم مهرماه در فرمانداری شهرستان کوهدشت برگزار شد.

این نشست به ریاست ناصری فرماندار کوهدشت و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی وزارت کار در لرستان و همچنین نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به بررسی راهکارهای ارتقاء شاخص‌های رفاه اجتماعی، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و توسعه خدمات حمایتی در سطح استان اختصاص دارد.

احمد توصیفیان در این جلسه به پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای خرد و خانگی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ به واحدهای اقتصادی و طرحهای تعاونی شهرستان کوهدشت پرداخت شده است و در بخش مشاغل خانگی نیز اعتبارات ویژه‌ای برای شهرستانهای کوهدشت، رومشکان و دلفان اختصاص داده شده است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان به مشوق‌های کارفرمایی و طرحهای مختلف وزارت کار در استان اشاره کرد و افزود: طرح کاروزی دانش آموختگان دانشگاهی با هدف انتقال دانش و تجربه دانش آموختگان و همچنین زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کسب مهارت با پرداخت بخشی از حقوق و دستمزد از طرف وزارت متبوع در استان نیز اجرایی خواهد شد که برای کمک به کارفرمایان و ایجاد اشتغال می‌باشد.

وی به اجرای طرح یارانه دستمزد ویژه شهرستانهای کوهدشت، رومشکان و دلفان اشاره کرد و گفت: این طرح به منظور ایجاد اشتغال و مشوق حمایتی کارفرمایان تدوین شده است که این طرح تمام بنگاه‌های اقتصادی که با حفظ اشتغال موجود اقدام به جذب نیروی کار جدید کنند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای مدت یک سال معادل ۲۰ درصد از حداقل دستمزد را پرداخت می‌کند.

توصیفیان ادامه داد: در راستای توسعه اقتصادی منطقه و استفاده از انرژی پاک و کمک به ناترازی انرژی وزارت کار ایجاد پنل‌های خورشیدی را در دستور کار خود قرار داده که در صورت تخصیص زمین مناسب در شهرستان کوهدشت اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/