مدیر کل کار لرستان:
شناخت بازار کار یکی از وظایف بسیار مهم و حائز اهمیت موسسات کاریابی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت:شناخت، مشاوره و تشخیص فرصتهای شغلی بازار کار یکی از وظایف بسیار مهم و حائز اهمیت موسسات کاریابی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز سه شنبه یکم مهرماه در جلسه هم اندیشی با کاریابیهای غیر دولتی استان، دفاتر کاریابی را به عنوان بازوان اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهار داشت: مشاوره شغلی نه تنها در زمان کاریابی بلکه در افزایش بهرهوری و تثبیت نیروی کار نیز به کمک کارفرمایان میآید و تخصصی شدن دفاتر کاریابی به تمرکز فعالیت کاریابیها در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیقتر از بازار کار منجر میشود.
وی با بیان این که در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره شده و وزارت کار به استناد ماده ۱۱۹ قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبتنام از جویندگان کار، کسب فرصتهای شغلی و به کارگماری آنان شده است، گفت: موسسات کاریابی به عنوان یک مرکز غیر دولتی، وظایف و مسئولیتهایی در نظر گرفته شده است و شرح وظایف و اختیارات کاریابیها در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابیهای غیر دولتی به صورت روشن و واضح ذکر شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود: بر این اساس، شناخت بازار کار یکی از وظایف بسیار مهم و حائز اهمیت موسسات کاریابی تلقی میشود؛ این مراکز با تعامل و ارتباط برقرار کردن با کارفرمایان و صاحبان عرصه کسب و کار، موقعیتهای مورد نظر برای کارجویان و جویندگان کار را مورد توجه قرار میدهند. ارائه مشاوره و راهنمایی کارفرمایان و کارجویان، از دیگر مسئولیتها و وظایف مراکز و موسسات کاریابی به شمار میآید.
وی کارآفرینی را خلق ارزش دانست و گفت: کارآفرین باید با تشخیص فرصتها و تبدیل آنها به ایده و فکر کسبوکاری جدید را راهاندازی کند؛ همچنین هرکسب و کار منجر به ایجاد درآمدزایی برای یک گروه و یک تیم میشود که در آن افراد با تخصصهای مختلف در کنار هم مشغول به کار میشوند و هر فرد با مهارتهای خود بهگونهای به حرکت کسبوکار کمک میکند.
توصیفیان هدف از ایحاد کاریابیها را دسترسی بیشتر و بهتر کارجویان متخصص به کارفرمایان دانست و بیان کرد: در واقع تخصصی شدن مراکز مشاوره شغلی و کاریابی، افزایش اطلاعات شغلی، ارتباط مناسب با کارفرما و در عین حال کسب فرصتهای شغلی و سود بیشتر را به دنبال دارد و موجب میشود تا کارفرما نیز برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود به دفاتر کاریابی مراجعه کند و تمایل بیشتری به جذب نیرو از طریق موسسات مشاوره شغلی و کاریابیها نشان بدهد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه مهمترین رسالت مراکز کاریابی مشاوره و هدایت شغلی با استفاده از هماهنگی و تعامل با واحدهای اقتصادی است، تصریح کرد: موسسات مشاور شغلی و دفاتر کاریابی باید نیازهای بازار کار را به طور مستمر شناسایی و رصد کنند و از ظرفیتها و تواناییهای خود برای جذب و بکارگیری نیروی مورد نیاز بازار و واحدهای قتصادی استان استفاده کنند.