فرمانده سپاه لرستان؛
اعتقادات جوانان و مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ستودنی است
فرمانده سپاه لرستان با بیان اینکه شهدا زمینه اقتدار و سربلندی ایران را رقم میزنند گفت: اعتقادات جوانان و مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ستودنی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار نعمتالله باقری روز دوشنبه، سی یکم شهریور ماه در یادواره شهید امیر علی فلاح اصل مرز که در مسجد روستای گل زرد بخش بیرانشهر برگزار شد، با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز شهید نونهال امیرعلی فلاح اصلمرز به این منطقه عزت داده است، اظهار کرد: دفاع ۱۲ روزه برگ زرینی بر تاریخ کشورمان اضافه کرد و لرستان بین همه استانهای کشور اولین استان پیشتاز در مقابل دشمن بود و اتحاد و همدلی و هماهنگی و انسجام بسیار زیبایی در لرستان هویدا شد و این دیار مانند دوران دفاع مقدس نامش در تارک این جنگ ۱۲ روزه ثبت شد و این افتخاری برای قوم بزرگ لر است.
وی افزودد: وقتی وجوه مشترک دو دفاع مقدس را بررسی میکنیم به خیلی از مسائل پی میبریم، با بررسی جنگ هشتساله آنچه را که بهانه کردند قرارداد الجزایر بود و امروز جنگ ۱۲ روزه انرژی هستهای را بهانه کردند، آیا بهانه آنها برای تعرض به جمهوری اسلامی همین بود؟ اگر بحث هستهای بود امروز قریب به کشورهای دنیا انرژی هستهای دارند، عامل حمله دشمن به ایران و مرزهای کشورمان در جنگ هشتساله و جنگ ۱۲ روزه براندازی و ساقط کردن انقلاب اسلامی بود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) اضافه کرد: دشمن ۳۰ سال برنامهریزی کرد تا حمله و جمهوری اسلامی را ساقط کند، در هر دو دفاع مقدس دشمن دنبال بهانه بود و هدفش ساقط کردن جمهوری اسلامی ایران بود؛ اما دستاورد و دانش بومی انقلاب اسلامی و جوانان سرزمینمان کشور مقتدرمان را در مقابل ابرقدرتها پیروز کرد.
باقری گفت: کشورهای غربی و کشورهای عربی خودفروخته که در جنگ هشت سال در کنار صدام بودند امروز نیز در کنار آمریکا و اسرائیل بودند و کشورشان را در اختیار دشمن ما قرار دادند.
فرمانده سپاه لرستان گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه براساس بررسیهای انجامشده نگاه مردم و جوانان این مرز و بوم نسبت به جایگاه ولایت ارتقا پیدا کرد؛ دشمن خیلی تلاش کرد جایگاه ولایت را در نظام خدشهدار کند، درحالیکه در جنگ هشتساله امام و در جنگ ۱۲ روزه رهبر معظم انقلاب اداره جنگ را برعهده داشتند.
باقری با بیان اینکه دشمن فکر کرد با ترور سرداران و فرماندهان ما دچار سردرگمی میشویم درحالیکه رهبر معظم انقلاب با تدبیر حکیمانه در کمتر از ۲۴ ساعت فرماندهان را جایگزین کرد و در پیام اولش که ابلاغ کرد ظرف ۲۴ ساعت همه چیز را احیا کردند و یک آمادگی و یک مقابله را انجام دادیم و روز چهارم جنگ دشمن اعلام کرد ایران باید تسلیم شود، اما مدیریت مقام معظم رهبری توطئه آنان را نقش بر آب کرد، این نشان از نقش تاثیرگذار ولایت در جامعه شیعه و اسلامی ایرانی دارد.
فرمانده سپاه لرستان گفت: رهبر انقلاب، کشور را از پیچهای خطرناک و پیچیده عبور دادند، در جنگ هستساله وقتی به امام راحل گزارش دادند که صدام به کشور حمله کرده فرمودند دیوانهای آمده و سنگی انداخته و با رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) در مقابل دشمن تا دندان مسلح پیروز شدیم. امروز باید شاکر خداوند باشیم که از نعمت رهبری فرزانه، هوشمند، هوشیار و بصیر برخورداریم، اگر پشت سر رهبر باشیم هیچ دلهرهای نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: ما باید گوشمان به زبان کسی باشد که گوشش به زبان امام زمان (عج) و این حلقه وصل به ما و جامعه آرامش میدهد. ملت بزرگ ایران چه در جنگ هشتساله و ۱۲ روزه تبلور اراده و ایمان خود را در گذشت، وحدت، ایثار و ولایتمداری از خود نشان دادند و این پیروزی که اتفاق افتاد پیروزی جبهه حق بر باطل و ایمان بر کفر بود.
باقری در ادامه با بیان اینکه عامل شکست صدام و دشمن، مقاومت یک ماهه مردم خوزستان، خرمشهر و هویزه بود در جنگ ۱۲ روزه دشمن روی حمایت مردم حساب باز کرده بود این درحالیست که مردم خود وارد جنگ و مقابله با دشمن شدند و در پشتیبانی از نیروهای مسلح و ایست بازرسیها حضور داشتند؛ بیش از ۴۶ هزار خبر را مردم به شبکه اطلاعاتی بسیج به ما دادند و این نشان از هوشمندی مردم دارد و ملت بزرگ ایران در مقابل دشمن ایستاده و خواهند ایستاد.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه عشایر لرستانی با سلاح عشایری خود ایست بازرسی زدند و جادهها را کنترل کردند کجای دنیا اینگونه مردمی دارد. نقش مردم در جنگ ۱۲ روزه پررنگتر از حضور مردم در جنگ هشتساله بود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) اظهار کرد: در این دو جنگ شدت تحریمها بر نظام جمهوری اسلامی تشدید و گستردهتر بود؛ امروز اگر موشک نداشتیم مگر میتوانستیم در مقابل دشمن بایستیم و سیلی محکم به آنها بزنیم؛ امروز تحریمها علیه کشور ما بر عکس شده و دشمن کشورها را از خرید پهباد و موشک از کشورمان تحریم کرده است.
وی با بیان اینکه اعتقادات جوانان و مردم در هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه ستودنی بود و در لرستان شاهد رشادتها و ایثار فرزندانمان در پایگاهها بودیم و آنان تمام قد ایستادند و جوانان نسل حاضر ماکمتر از جوانان دوران هشتساله دفاع مقدس نبوده و نیستند.
باقری بیان کرد: یکی از بزرگترین فتحالفتوحهای ما این بود که دشمن با جنگ نرم، ترکیبی و شناختی به میدان آمد تا نوجوانان و جوانان و مردم را نسبت به ارزشها، ایثار و ولایتمداری ناامید و بیتفاوت کند اما موفق نشدند و مردم ما یاد گرفتند با وجود همه کاستیها؛ وقتی دشمن در مقابلشان قرار گیرند هیچ چیزی جز دشمن را نمیبینند؛ هرکجا مردم پای کار آمدند پیروز شدیم و امروز نوبت مسئولین است که در رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
وی گفت: امروز مدرسهای در این روستا به نام این شهید نونهال امیرعلی فلاح اصل مرز نامگذاری میشود و امروز زنگ نواختن سالتحصیلی جدید به نام این شهید نواخته میشود.