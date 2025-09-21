به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه سی‌ام شهریور ماه در آیین معارفه مدیر کل جدید فنی و حرفه‌ای لرستان اظهار کرد: فنی و حرفه‌ای توانسته در کوتاه‌ترین مدت افراد فاقد مهارت را وارد بازار کار کند.

وی با اشاره به اینکه برخی از مهارت آموزان فنی و حرفه ای، کارآفرین هستند افزود: مهارت آموزان فنی و حرفه‌ای با ورود به بازارکار و اشتغالزایی باعث رونق اقتصاد و کسب و کار در جامعه شده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد عنوان کرد: بحث گردشگری در لرستان حائز اهمیت است و فنی و حرفه‌ای باید وارد این عرصه شود تا با ارائه آموزش در امر برندسازی (تجاری سازی) از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را برد.

مجیدی گفت: مجموعه‌های اقامتی و بوم گردی باید از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شوند تا اقدامات به گونه‌ای باشد که گردشگری بیش از گذشته درشان لرستان داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید ارائه آموزش‌های کاربردی در فنی و حرفه‌ای لرستان منجر به ارتقای کیفیت آموزش‌ها و رونق بازار کار و اشتغال شود.

