خبرگزاری کار ایران
معاون استانداری لرستان:

سالانه ۵۰ هزار نفر در استان آموزش‌های مهارتی فرا می‌گیرند

سالانه ۵۰ هزار نفر در استان آموزش‌های مهارتی فرا می‌گیرند
کد خبر : 1689208
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: سالانه ۵۰ هزار نفر توسط مراکز دولتی و خصوصی اداره کل فنی و حرفه ای استان آموزش‌های مهارتی فرا می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز یکشنبه سی‌ام شهریور ماه در آیین معارفه مدیر کل جدید فنی و حرفه‌ای لرستان اظهار کرد: فنی و حرفه‌ای توانسته در کوتاه‌ترین مدت افراد فاقد مهارت را وارد بازار کار کند. 

وی با اشاره به اینکه برخی از مهارت آموزان فنی و حرفه ای، کارآفرین هستند افزود: مهارت آموزان فنی و حرفه‌ای با ورود به بازارکار و اشتغالزایی باعث رونق اقتصاد و کسب و کار در جامعه شده اند. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان همچنین با اشاره به ثبت جهانی محوطه‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد عنوان کرد: بحث گردشگری در لرستان حائز اهمیت است و فنی و حرفه‌ای باید وارد این عرصه شود تا با ارائه آموزش در امر برندسازی (تجاری سازی) از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را برد. 

مجیدی گفت: مجموعه‌های اقامتی و بوم گردی باید از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شوند تا اقدامات به گونه‌ای باشد که گردشگری بیش از گذشته درشان لرستان داشته باشیم. 

وی تاکید کرد: باید ارائه آموزش‌های کاربردی در فنی و حرفه‌ای لرستان منجر به ارتقای کیفیت آموزش‌ها و رونق بازار کار و اشتغال شود.

