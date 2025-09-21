خبرگزاری کار ایران
مدیر کل کار لرستان تاکید کرد؛

لزوم توسعه آموزش های مهارتی برای مشاغل کم سرمایه بر و خانگی در مناطق محروم استان

کد خبر : 1689163
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بر لزوم توسعه آموزش های مهارتی برای مشاغل کم سرمایه بر و خانگی در مناطق محروم استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه سی شهریور ماه در مراسم معارفه مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان اظهار داشت: بدون تردید آموزش یکی از شاخص‌های کلیدی توسعه پایدار و اقتصاد دانش بنیان است و سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای یکی از مهمترین نهاد‌های تاثیر گذار در عرصه توسعه، مهارت، کارآفرینی و استقلال است. 

وی افزود: در دنیای امروز تحولات سریع فناوری و تغییرات بازار کار موجب شده که دانش حرف و مدرک آنان لیک برای ورود به عرصه استقلال کافی نباشد آنچه پیش از پیش اهمیت یافته توانای عملی و مهارت‌های کاربلدی است. 

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: مهارت آموزی حلقه اصلی اتصال آموزش نظری ونیاز واقعی بازار کار است و می تواندموتور محرک توسعه اشتغال پایدار وکارآفرینی در جامعه باشد. 

توصیفیان اظهار کرد: امروز لرستان بیش ازهر زمان دیگری به استراژی مهارت محور نیاز دارد و ضروری است نقش برنامه محوری با نگاهی آینده نگر ومعیشتی برنیاز‌های واقعی بازار، نقشه راهی روشن برای افزایش مهارت آموزان، ارتقاء کیفیت آموزش‌ها وآموزش مبتنی بر نیازشغلی و بازار کار و پیوند با بخش تولید و نیاز کشور صورت پذیرد. 

وی تصریح کرد: مطمعنا" مدیران موفق مدیران تحول گرا و تغییر دهنده هستند وبزرگترین سرمایه هر سازمانی را نیروهای سازمانی آن استان تشکیل می‌دهند وباید به این اصل ایمان وباور داشته باشیم عدالت، مسئولیت‌ها وتقسیم کار توجه به معیشت همکاران بسیار مهم است. ایجاد محیطی توام با ارامش ورضایتمندی کارکنان کلید ارائه خدمات مطلوب به مردم است. 

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: آموزش‌های واقعی آزاد بازوی واقعی مهارت آموزی در کشور هستند حمایت همه جانبه ازآموزش‌های بخش خصوصی، توجه به مربیان دلسوز وزحمتکش، تقویت آموزش‌های روستایی، توجه به گروههای خاص نظیرآسیب دیده، سرپرستان خانواروجوانان بازمانده از تحصیل در اولویت قرار گیرد. 

به گزارش ایلنا، در این مراسم از زحمات و اقدامات علی پاشایی تقدیر و اله بخش اداوی به عنوان سرپرست جدید اداره کل آموزش فنی و حرفه استان لرستان معرفی شد.

انتهای پیام/
