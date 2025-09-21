معاون استانداری لرستان تاکید کرد:
لزوم تشکیل کارگروه مقابله با قاچاق صنایع دستی در استان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: لازم است کارگروه مقابله با قاچاق صنایع دستی هم تشکیل شود و کلیه کارگروههای ذیل کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان، نتایج را به صورت مکتوب به کمیسیون استان ارسال کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز یکشنبه سی شهریور ماه در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالای استان، بر روندشناسی و تحلیل آماری دقیق در حوزه قاچاق کالا، تاکید کرد.
وی افزود: برای بررسی مقابله با مشکلات حوزه قاچاق کالا باید تصویر عددی یعنی آمار و تصویر تحلیلی یعنی روند و ریشههای این حوزه شناسایی گردد تا برنامه ریزی و نظارتها در این بخش تقویت شود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان افزود: برای تهیه آمارها نیز باید محورها، کانون ها، زمینه ها، الگوها و روشهای جدید قاچاق و… برای تقویت برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت شناسایی و مدنظر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: با این روش، انعطاف لازم برای نظارت و برنامه ریزی فراهم میشود.
پورعلی تاکید کرد: همچنین لازم است گزارش کارگروههای این حوزه تجمیع شود تا تصویر کلی از وضعیت قاچاق داشته باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر توجه ویژه به حوزه ارسال محصولات بویژه از طریق تیپاکس اشاره کرد و افزود: یکی از مسیرهای تازه و کم هزینه بویژه برای مرسولات خرد و کلان پست و تیپاکس است و لازم است آمارها و روندها در این بخش بویژه در تیپاکس مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان ادامه داد: نوع کالاها و مصادیق رایج در این بستر هم بخصوص برای کالاهای کوچک قابل انتقال، باید مورد توجه باشد.
وی گفت: علاوه بر شناسایی نقاط ضعف در مسیر کنترل کالای قاچاق باید آموزشهای لازم به کارگزاران در حوزه پست و تیپاکس، ارایه شود.
پورعلی با اشاره به بازگشایی مدارس و بحث لوازم التحریر، افزود: از آنجا که این اقلام در حوزه فرهنگی بویژه برای دانش آموزان بسیار موثر است و میتواند تاثیرات عمیقی در رفتار مصرف کننده داشته باشد، باید اقدامات فرهنگی رسانهای و مقابلهای در این حوزه به صورت مستمر و دایم انجام شود.
وی ادامه داد: باید برنامهسازی برای آگاهی عمومی در بخش مبارزه با قاچاق کالا بویژه از طریق صداوسیما صورت بگیرد.
معاون سیاسی استاندار لرستان همچنین بر هم افزایی با دستگاههای قضایی برای افزایش سرعت در اقدامات مقابلهای در حوزه قاچاق کالا، تاکید کرد.