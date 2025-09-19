شهردار مرکز استان؛
مسئله بازآفرینی شهری یکی از ملزومات اساسی توسعه خرمآباد است
شهردار مرکز استان با اشاره به اینکه مسئله بازآفرینی شهری یکی از ملزومات اساسی توسعه خرمآباد است، اگفت: متاسفانه در ادوار گذشته اقدام محسوس و درخوری در مرکز شهر انجام نشده بود.
به گزارش ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند روز جمعه بیست و هشتم شهریور ماه در جریان بازدید از محله تاریخی باباطاهر به بازآفرینی ۶ هکتار از محله باباطاهر اشاره کرد و اظهار داشت: معابر، جدارهها و دیوارهای ناامن در محله باباطاهر تغییرات محسوس و کاملی کرده و موجب رضایت گردشگران و ساکنان شده است.
وی از احیای کامل معابر، بندکشی، تثبیت جدارهها، احیای سردرها و پوشش دیوارها با کاهگل به عنوان بخشی از اقدامات انجام شده نام برد و افزود: میراث فرهنگی نیز به موازات شهرداری، اقدامات ارزشمندی از جمله مرمت سقاخانه تاریخی انجام داده است.
شهردار خرمآباد تاکید کرد: این پروژه امروز به یک الگوی بسیار موفق و کامل در سطح کشور تبدیل شده و در جلسهای که مدیرعامل شرکت بازآفرینی کشور برگزار شد نیز بر این موضوع تاکید شد.
بارانی بیرانوند از ادامه نهضت پیادهروسازی و بازآفرینی مرکز شهر با سه پیمانکار در سال جاری خبر داد و بیان کرد: هدف نهایی تکمیل پیوست فرهنگی محله با احیای خانههای تاریخی و تزریق کاربری فرهنگی برای افزایش تردد گردشگران است.
شهردار خرم آباد با بیان اینکه سرعت فرسودگی در کشور از سرعت توسعه پیشی گرفته است، افزود: این فرآیند شتابان شرایط زیست را برای ساکنان بافتهای تاریخی که هویت شهر به آنها گره خورده بسیار دشوار کرده بود.
وی گفت: پس از بازدید اعضا شورای شهر و مدیریت شهری خرمآباد از شهر یزد بستر لازم برای بازآفرینی در خرمآباد فراهم و ۶ هکتار از محله باباطاهر برای این منظور انتخاب شد.
بارانی بیرانوند افزود: پیش از این شهرداری خود را متولی این امر نمیدانست اما امروز با همکاری میراث فرهنگی خود را متولی بازآفرینی شهری میدانیم.