معاون استانداری لرستان:
سند توسعه صادرات استان تکمیل و نهایی شود/ ثبت ۵ هزار و ۳۹۷ شغل در سامانه رصد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان از ثبت ۵ هزار و ۳۹۷ شغل در سامانه رصد استان طی ۵ ماهه اول سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان اظهار کرد: طبق تاکیدات استاندار لرستان مبنی بر راستی آزمایی و ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد باید تا ۳۱ شهریور اولین گزارش اشتغال ایجاد شده استان، طبق برش شهرستانی و دستگاهی، تهیه و ارایه شود.
وی ادامه داد: باید نظارت درون دستگاهی و استانی بر طرحهای اشتغالزایی در زمینه ایجاد اشتغال افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت تنظیم و ارایه سند توسعه صادرات استان گفت: این سند یکی از اساسیترین اسناد توسعه استان است که استاندار لرستان نیز تاکید ویژهای بر حرکت در این مسیر دارند.
امیدی افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی باید اهتمام بیشتری برای تدوین این سند داشته باشند زیرا مبنای حرکت استان در حوزه صادرات این سند است.
وی تاکید کرد: این سند باید کلیه ضرورت ها، عوامل موثر در کاهش یا افزایش صادرات و… را تعیین کند و منطبق بر برنامه ریزی ها، ظرفیتها و شرح وظایف دستگاههای متولی حوزه صادرات باشد.
امیدی همچنین به ضرورت توسعه کشتهای گلخانهای در برنامه توسعه استان اشاره کرد و گفت: جهادکشاورزی استان نیز باید علاوه بر ظرفیتهای واگذار شده این حوزه به شناسایی و معرفی اراضی جدید و جذب سرمایه گذار در این حوزه بپردازد.
وی افزود: هرچند طرحهای خرد در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه استان، موثر است، اما باید به دنبال جذب سرمایهگذار در سطوح بزرگ مقیاس در حوزه کشتهای گلخانهای باشید تا در افزایش تولید و اشتغال و افزایش درآمد سرانه استان موثر باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان ادامه داد: شاخص سنجش مدیران استان، طرحهای مشخص شده در برنامه توسعه استان است و هر دستگاه باید در این محورها حرکت کند زیرا شاخصهای عمدهای از جمله صادرات، توسعه کشت گلخانه ای، ایجاد اشتغال و…در این سند مشخص و تعریف شده است.