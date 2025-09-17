معاون استانداری لرستان:
بیش از ۷۲ هزار دانشجو در دانشگاه های استان تحصیل می کنند
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: بیش از ۷۲ هزار دانشجو در دانشگاه های استان تحصیل می کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان اظهارداشت: این دانشجویان در ۶۳ واحد دانشگاهی استان مشغول به تحصیل هستند و ۱۰۲۳ نفر از آنها نیز دانشجوی خارجی میباشند.
وی ادامه داد: دانشگاهها بنیان پیشرفتهای علمی کشور هستند و مبین این امر تعداد شهدای دانشجو و دانشگاهی ما در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان بیان کرد: بخش عمده پیشرفتهای کشور در حوزههای دفاعی، پزشکی، هستهای و…که مورد غصب و کینه دشمنان صهیونیستی قرار گرفته مرهون تلاشهای شهدای دانشجو و دانشگاهیان بوده است، ولی دشمن از این نکته غافل است که این شهدا، هزاران دانشجوی متعهد و علاقهمند به این مسیر در کشور پرورش داده اند.
پورعلی افزود: دانشگاه منشأ توفیقات علمی، سربلندی و عزت کشور است و برهمین اساس، هویت دانشگاه و هویت خود دانشجو نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا این ظرفیت عظیم در خدمت حفظ تمامیت ارضی و ملی ما قرار دارد.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید مشکلات کمی و کیفی موجود در حوزه دانشگاه را باهم افزایی، سرعت و جدیت ویژه در بخشهای مختلف زیرساختی از جمله امور خوابگاهی، معارضین اراضی دانشگاه ها، سلف سرویسهای دانشجویی و… پیگیری نمایند.
معاون سیاسی استاندار لرستان تاکید کرد کلیه خدمات دانشگاهی واگذار شده به بخش خصوصی و امور پیمانکاری نیز باید با نظارت ویژه انجام شود.
پورعلی ضمن تاکید بر نقش ویژه دانشجویان در تقویت سرمایه اجتماعی گفت: پیرو طرح گفتگوی اجتماعی استاندار لرستان لازم است مدیران دانشگاهها نیز اقدامات لازم برای برگزاری این گفتگو در قالب هیأتهای علمی، تشکلهای دانشجویی، انجمن اسلامی دانشجویان و…را در دستورکار قرار دهند.
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری لرستان نیز در این جلسه برضرورت به روزرسانی اطلاعات دانشگاههای استان تاکید کرد.
رضا آریایی فر گفت: بهبود شرایط فیزیکی خوابگاههای دانشجویی، سرویسهای ایاب و ذهاب، توجه به میزان شهریهها و…نیز باید در دستور کار دانشگاهها برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها باشد.