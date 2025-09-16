مدیرکل راهداری استان خبر داد؛
افزایش ۱۹ درصدی تردد در جادههای لرستان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان از افزایش ۱۹ درصدی تردد در جادههای این استان از ابتدای امسال تا ۲۲ شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، عارف امرایی امروز سهشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ شهریورماه، ۸۱ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۹۹۷ تردد بین استانی وسایل نقلیه ثبت شده که ۱۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۶۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۵۵۵ تردد داشته است.
وی افزودد: بیش از دو میلیون ۳۳۴ هزار و ۴۸۳ تردد بین استانی وسایل نقلیه در شهریورماه سال جاری به ثبت رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، اضافه کرد: محورهای دارای بیشترین تردد در شهریورماه سال جاری، به ترتیب مربوطه به سهراهی «چالان چولان» - دورود، خرمآباد - پلدختر و سهراهی «چالان چولان» - خرمآباد هستند.