آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در بروجرد
با تشکیل و تقسیم کار کمیتههای ستاد انتخابات شهرستان بروجرد، روند اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان به طور رسمی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد فرماندار ویژه این شهرستان در اولین جلسه ستاد انتخابات بروجرد، با تاکید بر اهمیت انتخابات به عنوان سرنوشتسازترین رویداد سیاسی و اجتماعی کشور، چهار اصل اساسی در برگزاری انتخابات را صیانت از آرای مردم، اجرای مرّ قانون، حفظ سلامت و امنیت انتخابات، و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم عنوان کرد.
قدرت الله ولدی اظهار داشت: حفظ و صیانت از رأی مردم، حقالناس و تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی ما میباشد و همه عوامل اجرایی باید در مسیر اجرای قانون حرکت کنند، البته بدون هیچگونه جانبداری از شخص، گروه یا جریان خاص.
فرماندار بروجرد در ادامه عنوان کرد: انتخابات سالم باعث تقویت وحدت، انسجام و همدلی در جامعه میشود، دشمن از همین وحدت و همدلی ما همیشه هراس داشته و دارد
وی افزود: مشارکت و حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی، ضامن عزت و اقتدار نظام و انقلاب خواهد بود و تولید قدرت ملی و افزایش اقتدار کشور را به همراه داشت.
ولدی تأکید کرد: وظیفه ما اجرای صحیح و سالم انتخابات است، امسال انتخابات شوراها به صورت کامل الکترونیکی برگزار میشود و رؤسای کمیتهها موظف هستند با گذراندن دورههای آموزشی و عملی، آمادگی کامل، برای برگزاری انتخاباتی دقیق و سالم را داشته باشند.
وی با اشاره به حساسیت موضوع انتخابات خاطر نشان کرد: تا زمان برگزاری انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۵، همه اعضای کمیتهها و عوامل اجرایی انتخابات، مکلف به اجرای کامل وظایف محوله در چارچوب قانون میباشند.