آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای شهر و روستا در بروجرد

به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد فرماندار ویژه این شهرستان در اولین جلسه ستاد انتخابات بروجرد، با تاکید بر اهمیت انتخابات به عنوان سرنوشت‌سازترین رویداد سیاسی و اجتماعی کشور، چهار اصل اساسی در برگزاری انتخابات را صیانت از آرای مردم، اجرای مرّ قانون، حفظ سلامت و امنیت انتخابات، و تلاش برای مشارکت حداکثری مردم عنوان کرد.

قدرت الله ولدی اظهار داشت: حفظ و صیانت از رأی مردم، حق‌الناس و تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی ما می‌باشد و همه عوامل اجرایی باید در مسیر اجرای قانون حرکت کنند، البته بدون هیچ‌گونه جانبداری از شخص، گروه یا جریان خاص.

فرماندار بروجرد در ادامه عنوان کرد: انتخابات سالم باعث تقویت وحدت، انسجام و همدلی در جامعه می‌شود، دشمن از همین وحدت و همدلی ما همیشه هراس داشته و دارد

وی افزود: مشارکت و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی، ضامن عزت و اقتدار نظام و انقلاب خواهد بود و تولید قدرت ملی و افزایش اقتدار کشور را به همراه داشت.

ولدی تأکید کرد: وظیفه ما اجرای صحیح و سالم انتخابات است، امسال انتخابات شوراها به صورت کامل الکترونیکی برگزار می‌شود و رؤسای کمیته‌ها موظف هستند با گذراندن دوره‌های آموزشی و عملی، آمادگی کامل، برای برگزاری انتخاباتی دقیق و سالم را داشته باشند.

وی با اشاره به حساسیت موضوع انتخابات خاطر نشان کرد: تا زمان برگزاری انتخابات در اردیبهشت ۱۴۰۵، همه اعضای کمیته‌ها و عوامل اجرایی انتخابات، مکلف به اجرای کامل وظایف محوله در چارچوب قانون می‌باشند.

