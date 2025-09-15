خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزوم راه‌اندازی یک پایگاه امداد و نجات جدید در محور کوهدشت به زانوگه

لزوم راه‌اندازی یک پایگاه امداد و نجات جدید در محور کوهدشت به زانوگه
کد خبر : 1686223
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار کوهدشت بر راه اندازی یک پایگاه امداد و نجات در محور کوهدشت به زانوگه تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، مراد ناصری روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در دیدار با مدیرعامل و کارکنان هلال احمر استان با بیان اینکه مجموعه هلال احمر دارای ظرفیت‌های متعدد و بسیار خوبی هستند و بایستی تقویت شوند، اظهار داشت: مردم کوهدشت دارای خصیصه‌های مثبتی همچون نجابت و مهمان‌نوازی هستند به طوری که هرساله در ایام اربعین میزبان خیل عظیم زائران از ۱۵ استان بالادستی است. 

وی با اشاره به اهمیت کریدور کوهدشت_زانوگه_پل سیمره افزود: باتوجه به وسعت جغرافیایی و هم چنین تردد زیاد این محور، راه‌اندازی یک پایگاه امداد جاده‌ای با امکانات مناسب در مسیر کوهدشت - زانوگه ضروری است. 

حجت الاسلام فرزاد منصوری مسئول نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: مجموعه هلال احمر یک مجموعه‌ای است که با تمام ظرفیت تمام در خدمت مردم بوده و تنها نهادی است که خدمات آن رایگان می‌باشد. 

وی افزود: این نهاد همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام بوده است. 

غلامرضا علی‌محمدی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان هم چنین در دیدار با فرماندار کوهدشت ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: مجموعه هلال‌احمر دارای ظرفیت‌های متعدد و خوبی هستند و از جمله آن ظرفیت اجتماعی آن است. 

وی افزود: به زودی طرح آمایشی داریم که در زمینه استقرار و راه‌اندازی پایگاه‌های جدید پیگیری خواهد شد؛ طبق برنامه بایستی پایگاه‌ها امدادی حدود ۳۰ کیلومتر از هم فاصله داشته باشد. 

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان عنوان کرد: باید ظرفیت‌های هلال احمر در کوهدشت شناسایی شوند زیرا کوهدشت یک شاه‌راه و محور مواصلاتی مهمی در سطح استان است، محور کوهدشت به پل سیمره، تردد زیادی داشته و ظرفیت دارد یک پایگاه امداد جاده‌ای جدید به آن افزوده شود. 

وی با اشاره به برنامه هلال احمر در زمینه کمک هزینه‌های درمانی، تصریح کرد: در حوزه درمانی، اگر زیرساخت مناسب فراهم شود اقداماتی را در آینده خواهیم داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی