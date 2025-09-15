به گزارش ایلنا، مراد ناصری روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه در دیدار با مدیرعامل و کارکنان هلال احمر استان با بیان اینکه مجموعه هلال احمر دارای ظرفیت‌های متعدد و بسیار خوبی هستند و بایستی تقویت شوند، اظهار داشت: مردم کوهدشت دارای خصیصه‌های مثبتی همچون نجابت و مهمان‌نوازی هستند به طوری که هرساله در ایام اربعین میزبان خیل عظیم زائران از ۱۵ استان بالادستی است.

وی با اشاره به اهمیت کریدور کوهدشت_زانوگه_پل سیمره افزود: باتوجه به وسعت جغرافیایی و هم چنین تردد زیاد این محور، راه‌اندازی یک پایگاه امداد جاده‌ای با امکانات مناسب در مسیر کوهدشت - زانوگه ضروری است.

حجت الاسلام فرزاد منصوری مسئول نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: مجموعه هلال احمر یک مجموعه‌ای است که با تمام ظرفیت تمام در خدمت مردم بوده و تنها نهادی است که خدمات آن رایگان می‌باشد.

وی افزود: این نهاد همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام بوده است.

غلامرضا علی‌محمدی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان هم چنین در دیدار با فرماندار کوهدشت ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار داشت: مجموعه هلال‌احمر دارای ظرفیت‌های متعدد و خوبی هستند و از جمله آن ظرفیت اجتماعی آن است.

وی افزود: به زودی طرح آمایشی داریم که در زمینه استقرار و راه‌اندازی پایگاه‌های جدید پیگیری خواهد شد؛ طبق برنامه بایستی پایگاه‌ها امدادی حدود ۳۰ کیلومتر از هم فاصله داشته باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان عنوان کرد: باید ظرفیت‌های هلال احمر در کوهدشت شناسایی شوند زیرا کوهدشت یک شاه‌راه و محور مواصلاتی مهمی در سطح استان است، محور کوهدشت به پل سیمره، تردد زیادی داشته و ظرفیت دارد یک پایگاه امداد جاده‌ای جدید به آن افزوده شود.

وی با اشاره به برنامه هلال احمر در زمینه کمک هزینه‌های درمانی، تصریح کرد: در حوزه درمانی، اگر زیرساخت مناسب فراهم شود اقداماتی را در آینده خواهیم داشت.

انتهای پیام/