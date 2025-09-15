خبرگزاری کار ایران
آغاز ثبت‌نام مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش استان لرستان

کد خبر : 1686071
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان از آغاز نام نویسی در هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تلاش استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز دوشنبه بیست و چهارم شهریور ماه  در جمع خبرنگاران به تشکیل کمیته اجرایی این دوره از مسابقات اشاره کرد و اظهار داشت: مرحله ثبت نام از متقاضیان جامعه کارگری استان آغاز شده و کارگران و فرزندان آنها می توانند جهت ثبت نام در مسابقات قرآن جامعه کار و تلاش در مرکز استان به دفتر مدیریت اجتماعی و فرهنگی این اداره کل و در شهرستانها به ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا 30 شهریور ماه ماه سال جاری مراجعه کنند.

وی افزود: هفدهمین مرحله استانی مسابقات قرآن کریم ویژه تمامی کارگران ، کارفرمایان، تعاونگران در دو گروه بانوان و برادران و خانواده‌هایشان شامل همسر و فرزندانی که سن آنها بین ۱۸ تا ۲۵ سال است در اواخر شهریور ماه امسال برگزار می‌شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه برگزاری این مسابقات موجب ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ قرآنی و توجه به زندگی اسلامی و تربیت فرزندان می شود، اظهار کرد: قرائت (تحقیق)، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و مفاهیم (جلد بیست و ششم تفسیر نمونه) از جمله رشته‌های است که این مسابقات را تشکیل می‌دهند.

توصیفیان با اشاره به رقابت های استانی مسابقات قرآن جامعه کار و تلاش، گفت: این دوره از مسابقات با همکاری اداره کل اوقاف استان برگزار و برگزیدان برتر به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

وی یادآور شد: این مسابقات هر سال با هدف ترویج فرهنگ قرآن خوانی در محیط‌های کارگری و ادارات کار و مساجد برگزار می‌شود.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان در پایان از همه فعالان حوزه کار و تولید خواست با مشارکت گسترده در این رخداد فرهنگی، جلوه‌ای از پیوند معنویت با تلاش و تولید را در سطح استان رقم بزنند.

